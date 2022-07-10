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三星真的要超車台積電了？當中可能有些沒說出的祕密

編譯易起宇／綜合外電
三星6月底宣布開始量產3奈米晶片，彷彿宣告已超車最大對手台積電，但卻未描繪出全貌。路透
三星6月底宣布開始量產3奈米晶片，彷彿宣告已超車最大對手台積電，但卻未描繪出全貌。路透

南韓三星電子三年前宣示要成為全球最大晶片製造代工龍頭，三年後，最大對手台積電卻囊括了更大市占率，促使三星撤換多名高管。

日經新聞報導，三星6月30日宣布開始量產3奈米晶片，成為首家達成這項里程碑的公司，看似在先進晶片競賽位居領先，但這則宣布卻未說明全貌。南韓金融區汝矣島一名消息人士就問：「客戶到底是誰？」

這個問題非常重要。雖然晶片尺寸是廠商技術能力的關鍵指標，但「客戶是誰」更能證明廠商的技術力，首個出貨對象更是意義重大。

三星迄今都未透露3奈米晶片的客戶名單，只表示這些晶片初期將用於「高效能運算應用」。三星也不是在設置最新製造設備的平澤廠量產3奈米晶片，而是在開發製造技術的華城廠進行，促使觀察家揣測量產規模不大。

供應商和其他消息人士表示，三星這些運算晶片的首批客戶，將包括中國大陸的加密貨幣礦商，但由於近來加密貨幣價值崩跌，這些客戶可能無法長期依賴。

各界從去年初就對三星晶圓事業提指出問題。三星2020年下半年就開始量產的5奈米晶片，卻無法提升良率，因而無法穩定地供應智慧手機晶片給最大客戶高通。最後，高通在2021年秋季擴大了外包給台積電的訂單數量，導致三星流失訂單。

另一方面，約略和三星同時開始量產5奈米晶片的台積電，也成為蘋果中央處理器（CPU）晶片的主要代工廠。由於蘋果iPhone是銷量最大的智慧手機，必須在很短的周期內製造並出貨CPU，目前除了台積電外，其他廠商的製造設備和技術極難滿足這項要求。

由於台積電和三星在5奈米晶片的表現截然不同，台積電已進一步擴大領先三星的差距。TrendForce數據顯示，台積電已拿下56.3%的晶圓代工市場，位居第一，遠高於第二名三星的16.3%。

台積電的專長就是晶圓代工，因此能專注投資於尖端技術的優勢。該公司今年資本支出預計增加46%至440億美元，其中七至八成將用於先進製品。台積電正準備今年底量產3奈米晶片，也正在新竹和台南各增設一座生產據點。

從蘋果等其他客戶的角度來看，選擇台積電也較有龐大的好處。相較於三星，台積電並非這些客戶在智慧手機市場的直接競爭者，可以較安心地把晶片設計機密數據託付給台積電。台積電的現成設計數據也特別齊全，能支援客戶的半導體設計。

晶片 三星 台積電

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