安倍晉三遭槍擊去世，恐衝擊日本半導體產業。路透

日本 前首相安倍 晉三遭槍擊不幸身亡，有業界人士認為，事件或許會對日本晶片 產業帶去衝擊。由於安倍晉三還擔任，由日本執政黨國會議員成立的半導體專項課題小組的資深顧問，肩負促進半導體研究、培養日本本土人才，振興日本半導體產業的重任。

中國半導體產業媒體「國際電子商情」報導，日本作為半導體大國之一，在材料和半導體設備領域兩大環節擁有優勢。

光明網報導，雖然荷蘭的艾司摩爾（ASML）在晶片設備製造有著壟斷地位，但日本的Lasertec卻是世界上唯一一家為極紫外光（EUV）顯影設備的公司，且在光工序的應用方面也具有競爭優勢，能利用照相技術在晶圓上轉印電路圖，相當於原板的是「光掩膜」。

工序方面，日本也優勢明顯，在切割燒製電路的晶圓、製成晶片的切割設備領域，日本DISCO擁有最大市占。在測試設備領域，日本的Advantest是兩強之一。

在半導體材料上，日本也有著舉足輕重的地位。資料顯示，日本提供了全球約九成的光阻劑；日企在高純度氟化氫領域有近90%的市占；信越化學工業和SUMCO合計掌握約全球60%市占的矽片供應。

而由2020年初爆發的新冠肺炎疫情引發的「芯荒」，讓全球各國意識到晶片製造業的重要性，圍繞半導體的競爭正逐漸升溫。

2021年5月，日本計畫在6月敲定經濟成長戰略的核心方案，其中的一項重要內容就是要對日本國內的先進半導體產業進行集中投資，並增加用於支持半導體生產和技術開發的預算。

日本計畫投入2,000億日圓（約14.6億美元），扶持國內先進半導體企業，希望能借此戰略，使日本在未來10年內，也就是到2030年，拿下車用新一代功率半導體領域超40%的市占。

同月，日本執政黨國會議員計畫成立一個半導體課題小組，確保日本的半導體供應，並提升日本半導體產業競爭力。而安倍晉三對晶片製造業自然相當重視。

該小組由安倍晉三和現任日本副首相兼財長麻生太郎擔任資深顧問，前經濟產業大臣甘利明擔任小組主席。

該小組認為，半導體對日本經濟安全而言，是不可或缺的，希望將來借與美國和其他夥伴國家的合作，建立強大半導體供應鏈。該小組在2021年下半年提出建言，把所需預算列入2022年度的預算草案當中。

除設立專門應對小組外，日本議員還將討論大幅增加除現有發2,000億日圓基金，促進半導體研究、培養國內人才，並促進海外公司與日本企業在研發上的合作，以期重振日本半導體產業。