美歐財報季 恐觸發股市賣壓

美歐企業財報季即將展開，分析師警告，如果壞消息頻傳，可能再度觸動全球股市大跌。 （路透）

美歐企業財報季即將展開，分析師警告，如果壞消息頻傳，可能再度觸動全球股市大跌，因為市場迄今對企業盈餘的展望都太過樂觀，未充分考量衰退風險日增。

路透報導，全球股市1月漲抵紀錄高點後，行情急轉直下，迄今市值已蒸發逾20兆美元，並跌入空頭市場，反映主要央行積極升息抗通膨，加深經濟衰退顧慮。

美國銀行（BofA）引用EPFR Global資料說，光是在止於6日的一周，全球股票 基金就遭投資 人贖回46億美元，且有將近630億美元流入現金部位。美銀策略師說，下半年情況可能是「成長減緩與利率升高」。

股票估值已跌到低於歷史均值，可能吸引投資人進場撿便宜。但最近目標公司（Target）、沃爾瑪等企業發布獲利預警，凸顯能源等成本暴增、消費者削減支出的顧慮，令人憂慮可能觸動一連串獲利下修。

美國財報季將在下周隨摩根大通公布盈餘揭開序幕，隔周歐洲財報季也將登場。

巴克萊策略師考奧說，盈餘「將取代估值，成為下一個市場驅動力量」。這家英國銀行認為，在獲利預測下修前，股市底部難浮現，因為太高的獲利預期使股票估值顯得偏低，誤導投資人。

Simplify Partners顧問庫蘭諾說：「遭下修的企業盈餘預測少之又少，太樂觀了。我們認為，一旦盈餘公布後，將湧現另一波回檔修正，而隨著波動加劇，大跌風險甚高。」Simplify Partners預料股市面臨15%至20%的跌幅，已減持股票並提高現金部位。

Cantor Fitzgerald股票衍生性商品與跨資產部門主管江斯頓說：「財報預警隨時可能發生，營收 和利潤都有風險。」