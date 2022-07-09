美6月就業強勁 Fed7月有升息3碼本錢

美國6月就業數據維持穩健，新增的非農就業人數遠優於市場預估。 （路透）

美國6月就業 數據維持穩健，新增的非農就業人數遠優於市場預估，失業率持平，工資穩步上升，勞動參與率微降，顯示儘管通膨及利率雙升，但勞動市場未明顯降溫，經濟衰退的憂慮不升反降。由於就業基調仍強，不足以抑制工資與通膨上升壓力，預料聯準會（Fed）7月再度升息 3碼的機率偏高。

經濟學者表示，就業報告穩中透堅，且比預估強出不少，與目前市場濃郁的經濟衰退氛圍背道而馳，也使Fed更有本錢在7月底時再度升息3碼。

美國2年期公債殖利率 8日盤中大漲13個基點至3.14%，10年期公債殖利率也漲8個基點，報3.07%，反映市場對Fed升息的預期升高，美股三大指數早盤則小跌。利率交換市場顯示，Fed本月升息3碼的機率達到97%。

勞工部8日公布，6月非農就業人數增加37.2萬人，遠多於市場預估的26.5萬人，也只略低於5月經修正後的38.4萬人。由於勞動市場已達「充分就業」水準，且勞動供給吃緊，因此6月就業人數比5月減少，不代表就業走軟；另外4月及5月就業人數共下修7.4萬人。

上月失業率維持在3.6%，符合預估；勞動參與率回降0.1個百分點，為62.2%，低於預估，顯示退出職場的勞工並未積極回流。

值得注意的是，6月民間部門就業增加38.1萬人，多於5月經修正後的33.6萬人，更遠高於市場預估的23.3萬人，顯示6月整體新增就業人數稍降，其實是政府部門就業減少所致，民間就業依然熱絡。

其中，製造業就業增加2.9萬人，略多於5月的1.8萬人，也優於預估的2.1萬人。這份報告的另一重點是，就業增加態勢擴大到服務業。

6月工資升勢持穩，平均時薪比5月上升0.3％，符合預估；年比增加5.1%，略高於預估的5.0%，但比5月時的5.3%（修正後數字）進一步下降。

平均每人每周工時為34.5小時，與5月持平，比預估的34.6小時稍短。