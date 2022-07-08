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安倍遇刺對金融市場有什麼影響？留意日央行是否轉鷹

編譯黃淑玲／綜合外電
安倍遭遇槍擊意外，金融市場關注焦點在日本央行是否改變寬鬆貨幣政策。 路透
安倍遭遇槍擊意外，金融市場關注焦點在日本央行是否改變寬鬆貨幣政策。 路透

8日午前日本首相安倍晉三疑遭人由背後槍擊，且日媒報導安倍送醫時已心肺停止。彭博資訊分析，日本金融市場正議論紛紛，日本央行會否因為可能喪失安倍這樣一位支持其極度寬鬆政府的有力人士，而調整政策。至少市場因為突發危機的反射動作，已觸發避險操作，推動日圓一度升值0.5%。

部分策略師認為，如果安倍遇襲事件加快日本央行重新思考貨幣政策，日圓可能延續漲勢，而日股或會走跌。不贊同的人表示，安倍畢竟已不是在位的首相，衝擊應屬短暫。

安倍是到奈良為參議員選舉輔選，在街頭演說時遭到槍擊。即將到來的周日（10日），是參議員選舉投票日。

東證股價指數（Topix）收盤小漲0.3%，自盤中多達1.4%的漲幅大幅收斂。日經225指數收盤僅微漲0.1%。

駐新加坡Saxo資本市場策略師Charu Chanana表示，雖然目前事件細節還很少，金融市場不願冒險的情緒已經上揚，全球股市將會看到一些抛售情況。「我們已經看到日圓上漲的膝蓋式反射動作，接下來倫敦金融市場開盤，避險情緒或會更為強化。」市場將質疑所謂的「安倍經濟學」能否持久，日本的貨幣政策可能改變。

東京Lightstream Reserch 分析師Mio Kato說，如果日經指數表現不如東證指數的話，在他看來就是外資趨吉避凶的跡象。他提到，由於日圓先前超級弱，一些海外資金因而趁便宜到日本股市「觀光」。 如果安倍的意外嚇到這類投資人，就會看到日股再跌一些而日圓轉強。

Saison資產管理基金經理人Tetsuo Seshimo指出，安倍一直非常支持日本央行總裁黑田東彥的政策，是日本貨幣寬鬆政策的重大精神支柱，不過他已不是現任首相，直接與長期影響應該都有限。

三井住友信託銀行資深市市場分析師Masahiro Yamaguchi提到，安倍在外資的知名度高，且被認為是對市場友好的正向人物，萬一安倍不再能於幕後操控而導致現行的寬鬆貨幣政策轉向，和部分經濟政策改變，將被認為是對市場不利。

安倍 日本 指數

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