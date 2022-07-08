三星第二季獲利成長增速放緩

由於原物料價格上漲、以及高通膨抑制消費者需求，三星 電子預估上季獲利成長幅度為兩年多來最小，但營收創同期新高，顯示業績沒有投資 人原先擔心的那麼差，股價7日應聲大漲，並拉抬全球晶片 類股走揚，費城半導體指數早盤漲3.5%，台積電ADR更飆漲6%。

三星7日公布第2季初估財報顯示，上季營業利益比去年同期成長11%至14兆韓元（107.3億美元），略低於分析師預估，印證了最近投資人對於晶片需求趨緩的憂慮。

不過，三星上季營收成長至20.9%創同期新高的77兆韓元，也略高於市場預期，因為沒有市場害怕的那麼差，反而讓投資人鬆了一口氣，股價7日盤中應聲跳漲4.1%，終場收漲3.2%，並激勵全球晶片類股大漲。三星初估財報並未公布各事業部門表現，預定月底才會公布上季淨利和各部門業務表現的完整財報。

分析師認為，雖然上季智慧手機等消費裝置銷售疲軟，拖累了三星上季獲利，但三星的業績卻受到晶片需求熱絡的支撐，包括伺服器晶片需求拉抬記憶體晶片的銷售、以及晶圓事業贏得更多客戶。

HI投資證券公司認為，市場原先擔心獲利會更低，但最後的營業利益只比預估低一些。

HMC投資證券公司指出，三星上季似乎妥善管理庫存與價格等記憶體晶片出貨事宜，雖然若需求繼續下滑，晶片價格協商更加熱烈，但預料不會出現像之前不景氣時期的重大跌幅。