成本漲、供應鏈斷 LG新能源淨利大減73%

全球電動車 電池製造二哥LG新能源公司（LG Energy）7日公布初估財報，上季淨利年減73%，原因是中國防疫 封控、全球供應鏈中斷，以及原物料成本上漲。樂金電子（LG Electronics）同日表示，受需求減弱、通膨與原物料成本上揚衝擊，第2季營業利益較一年前下滑12%。

彭博資訊報導，LG新能源上季營業利益為1,956億韓元（1.5億美元），低於市場預期的2,190億韓元。該公司去年同期獲利創紀錄，主要歸功於與勁敵SK創新（SK Innovation）就美國侵權糾紛達成和解，進帳了2兆韓元。

LG新能源在聲明中說，若去年第2季的業績不計這筆和解金，則今年第2季的獲利將比去年同期小幅下滑。

根據向證交所申報的文件，LG新能源上季營業利益率降至3.9%，不如前一季的6%；上季總銷售額為5.1兆韓元，優於分析師預期的4.9兆韓元。南韓投資證券公司（KIS）說，中國實施防疫封控措施，已拖慢LG新能源向特斯拉 上海廠的交貨速度，並衝擊銷售，經濟不景氣的憂慮也對業績壓力，因為消費者可能轉而購買使用較少電池的平價電動車。