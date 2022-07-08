IMF預告 再下修全球GDP

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃6日表示，全球經濟前景自4月以來「明顯轉趨黯淡」，考慮到風險升高，仍無法排除明年全球經濟陷入衰退的可能性，並預告7月底發布最新展望報告時，將再度下修全球今年的經濟成長率預估值，為今年來第三度調降。

喬治艾娃接受路透專訪時說，「自我們4月更新預估數據以來，全球展望更加黯淡」，原因包括通膨全面擴散、央行 大幅升息的次數增加、中國大陸經濟成長趨緩，以及外界擴大制裁俄羅斯 等，目前經濟學家正在敲定最新的經濟成長預估數字。IMF已在4月調降今年全球經濟預估成長至3.6%，低於1月預估的4.4%。

她被問能否排除全球經濟衰退的可能性時說：「風險已升高，所以不能排除這種可能性。」

她表示，最新的經濟數據顯示，包括中國大陸和俄羅斯在內的一些大型經濟體，經濟在第2季萎縮，2023年的風險更高，「2022年將會很艱難，但2023年也許會更艱難，因2023年經濟衰退風險更大」。

經濟學人智庫（EIU）的最新經濟展望則預測，今年全球經濟將成長2.8%，較俄烏戰爭爆發前的3.9%大幅下調，意味著這場戰事可能拖累今年全球國內生產毛額（GDP）損失1兆美元。

報告指出，俄烏戰爭爆發導致商品價格高漲、供應鏈 中斷，及家庭和企業信心惡化，並使全球通膨竄高和經濟成長放緩，預料這種情況和俄烏戰爭到年底前都不會結束。EIU也假設今年稍晚將出現另一種新冠病毒變異株，壓抑今年成長。報告也指出，中國大陸的清零政策和財政刺激措施的成效不如預期，將是拖累今年成長率的另一主因。