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全球企業負債下滑 8年首見

編譯湯淑君／綜合報導
最新資料顯示，過去一年來，全球企業淨負債總額縮減將近2%，是八年來首次下滑。（路透）
最新資料顯示，過去一年來，全球企業淨負債總額縮減將近2%，是八年來首次下滑。（路透）

最新資料顯示，過去一年來，全球企業淨負債總額縮減將近2%，是八年來首次下滑，反映借貸成本攀升降低融資需求，以及多年來寬鬆資金環境協助企業減債。

投資公司駿利亨德森（Janus Henderson）編製的企業債指數顯示，根據截至6月1日的企業年度資產負債表，過去一年來，全球企業淨負債減少1.9%，降至8.15兆美元，是2014年來首見年比下滑，其中一大影響因素是石油和天然氣價格高漲，讓能源公司能大幅減債，以恆定匯率計減了1,550億美元。

駿利亨德森預估，未來一年全球淨負債可能再縮減2,700億美元，因為利率走高和經濟衰退疑慮加深，將進一步降低企業舉債金額。

駿利亨德森投資組合經理人羅斯說：「少見企業發債，是因為許多企業做法正確，在本可過度運用槓桿時並沒有這麼做。坦白說，現在的再融資牆實在很低。」所謂「再融資牆」，意指未來數年即將到期、必須發行新債取代的債務金額。

在全球企業盛行減債之際，駿利亨德森的研究發現，美國企業過去一年來的淨負債增加了0.5%。該公司說：「舉債占融資組合的比重擴增，這種偏好意味每六家美國公司中，只有一家的資產負債表上有淨現金流；相較於世界其他地區，幾乎每三家企業就有一家。」台灣企業的負債則比前一年銳減25.1%，這項指數追蹤的台企中，三分之二都有淨現金。

世界各國決策官員為緩和新冠肺炎疫情衝擊，已在全球經濟挹注數兆美元。但如今隨著各國經濟復甦而通膨竄升，央行紛紛撤回刺激措施並積極升息，升高經濟急轉直下的風險。

不過，駿利亨德森固定收益投資組合經理人邁爾說：「經濟成長可能減緩，或甚至負成長，但企業是從非常賺錢的立足點出發。」他認為，企業將度過這波景氣下滑，並運用現金流進一步減債。

駿利亨德森說，有些公司債的發行公司選擇贖回債券，而不是以更高成本發行新債。

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