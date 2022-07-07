亞馬遜入股外送業Grubhub

亞馬遜同意入股美國餐飲外送業者Grubhub。（路透）

亞馬遜 同意入股美國餐飲外送業者Grubhub，Grubhub的荷蘭母公司Just Eat Takeaway股價 應聲大漲，創下近四年來最大漲幅紀錄。

Just Eat 6日表示，亞馬遜的入股是雙方合作計畫的一部分，亞馬遜將贈送美國Prime用戶一年份的Grubhub會員；亞馬遜將獲得Grubhub 2%股份的選擇權，並有機會增加持股至15%，將視這項合作計畫的成效及能吸引多少新客戶而定。此消息一出，Just Eat在阿姆斯特丹市場的股價6日一度躍漲21.3%至16.664歐元，創下2018年12月來最大漲幅，該檔股票 今年來已重挫67%，並在5日跌至紀錄低點。

這項交易將讓亞馬遜透過Prime會員計畫更深入餐飲相關服務，該公司已提供Prime會員旗下全食超市（Whole Foods Market）的生鮮優惠。此交易對面臨內部紛擾的Just Eat也將是一大提振，該公司先前發動對營運長個人操守的調查，董事長也在5月下台。

Jefferies分析師索恩表示：「亞馬遜的入股非常重要也很樂見。Grubhub不只得到一個強而有力的夥伴，也得到一個非常有效的獲得顧客管道。對這家至今陷入困境的公司來說是利多消息。」

Just Eat表示，贈送會員的合作協議，將每年延長期限，直到亞馬遜或是Grubhub終止協議，Just Eat也將繼續尋求完整或部分出售Grubhub。