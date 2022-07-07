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大缺工 衝擊經濟復甦

編譯王巧文／綜合報導
全球各地紛紛傳出罷工或薪資爭議等問題。圖為法國工人走過停駛列車。(路透)
全球各地紛紛傳出罷工或薪資爭議等問題。圖為法國工人走過停駛列車。(路透)

自新冠疫情爆發後，影響美國及全球經濟復甦的供給面震撼不斷，從缺櫃到缺工，最後還打起俄烏戰爭。進入2022年下半年，預料勞工問題恐將成為衝擊供應鏈、進而傷害經濟復甦的新威脅。

彭博資訊報導，這兩年全球供應鏈可說厄運不斷：先是2020年底碰上海運缺櫃困境，掀起商品搶購潮，後於2021年出現企業搶零組件及蘇伊士運河卡船事件，加劇了物流壓力；今年上半年俄烏戰爭及大陸的防疫封控，又殃及全球供應鏈。

隨著時序進入下半年，上述衝擊供應鏈的問題都尚未完全解決，從歐美到南韓等各大港口和交通運輸網，又紛紛傳出罷工或薪資爭議等問題，彭博資訊指出，主要是在工資凍漲多年後，各國勞工都在爭取加薪，特別是在疫情下維持經濟運作的物流及其他前線人員，對薪資趕不上通膨深感不滿。

6月時，南韓卡車司機上演長達八天的罷工行動，英國萬名鐵路員工也接在後面展開罷工。

主要港口的潛在罷工行動也恐加劇物流阻塞。當前美國薩凡納港外的貨船仍有31艘貨船停泊，而紐約港貨船等待卸貨時間多達20天，在美西碼頭工人與資方協商新的勞動合約之際，美國進口商已紛紛改從亞洲進貨，以避開全美最繁忙港口洛杉磯港的潛在罷工衝擊。

近來北歐港口也因疫情復熾導致人力短缺，已成為全球最壅塞的港阜，比利時安特衛普港、德國漢堡的塞港情況惡化，同時內陸鐵路及卡車貨運網物流進度延誤。

歐洲及美國機場可能最能展現人力問題帶來的打擊。由於地勤、機組人員及機師短缺，歐美航空業者已被迫取消數以千計的航班。隨著解封後夏季旅遊旺季需求加速反彈，航空業在主要市場重新站穩腳跟之際，正碰上一些亂流。

人力荒還可能影響空運市場。過去兩年來太多客機停飛，導致航空貨運運能緊俏。

德魯里（Drewry）空運指數顯示，運費已從高峰下跌，但仍比疫前水準高出兩倍多。若美西港口出現罷工，將推高空運需求，運費恐再一飛沖天。

罷工 供應鏈 疫情

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