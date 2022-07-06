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物價飆 沙國發錢給窮人緩民怨

國際中心／綜合報導

對物價高漲的民怨日深之際，沙烏地阿拉伯5日宣布撥款逾50億美元，以協助低收入民眾緩解通膨衝擊，並儲存關鍵物資，是繼新加坡、馬來西亞和美國之後最新一個直接發現金給民眾的國家。

官方的沙烏地新聞社報導，沙國王室發布命令，批准發放200億利雅爾（約53億美元）款項，以因應全球物價上漲的影響，其中約一半款項將直接以現金轉帳給社會保險受益人，其餘則用來提高戰略物資庫存水準。

沙烏地阿拉伯最近的消費者物價指數顯示，5月年增率為2.2%，其中食品和飲料價格上漲4.2%，運輸價格上漲4%。不過這個世界最大的石油出口國，受到的通膨打擊比較沒那麼嚴重，彭博資訊報導指出，部分是因為沙國2020年把加值稅提高兩倍，加上去年推出限制國內燃料價格的措施。國際貨幣基金（IMF）4月時預估，沙國2022年國內生產毛額（GDP）將增長7.6%。該國今年也將迎來將近十年首見的預算盈餘。

沙國並非第一個發現金協助民眾舒緩通膨之苦的國家。上個月馬來西亞宣布將提供直接紓困，給低收入家庭，而這則是跟進鄰國新加坡的作法。符合資格的大馬民眾每人將可收到100馬元（約22.5美元）現金，而這波總計已領到500馬元補貼。

通膨攀抵40年高點的美國，今年截至目前，已有15州的州政府直接對民眾發放現金補貼。

低收入 新加坡 沙烏地阿拉伯

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