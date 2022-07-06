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亞太國家通膨率 一路跳升

編譯劉忠勇／綜合報導
南韓6月通膨升至24年新高。（歐新社）
南韓6月通膨升至24年新高。（歐新社）

南韓、泰國及菲律賓6月通膨率繼續竄升至多年高點，南韓升至24年新高，泰國攀至14年高點，菲律賓逼近四年高點，都提高央行將進一步升息的預期，澳洲央行5日也連續第三個月升息，凸顯亞太央行的升息潮依然方興未艾。

南韓統計局5日公布，6月消費者物價指數（CPI）比去年同期躍升6%，不僅高於經濟學家預測的5.9%，更為1998年亞洲金融風暴以來的最大升幅，也是連續第15個月超過央行的2%目標。上月核心CPI年升4.4%，也是2009年3月來最大漲幅。

南韓1日起已調漲電費與天然氣價格，預料將加劇通膨壓力，將給予央行13日開會時，升息0.5個百分點（2碼）的合理依據。南韓央行去年8月以來，已連五次升息1碼，提高基準利率到1.75%，但也正面臨經濟與就業市場疲軟的兩難。

泰國5日也公布，6月CPI年升7.66%，攀抵2008年7月來最高，也高於市場預估，且遠高於央行設定介於1%~3%的目標區間，預料將促使央行在8月10日召開利率決策會議時，升息1碼到0.75%。

菲律賓6月CPI也年升6.1%，連續第三個月高於央行的2%~4%目標區間，可能促使央行在8月18日開會時考慮升息，以支撐疲弱的菲律賓披索匯價、並抑制通膨。該央行已在5、6月各升息1碼，提高基準利率到2.5%，新任總裁米達拉（Felipe Medalla）5日受訪時更說，不排除今年再升息1個百分點。

此外，澳洲央行5日一如預期升息2碼至1.35%，是史上首度連續升息2碼，緊縮速度為史上最快，也暗示會繼續升息，以抑制高漲的消費者物價。

總裁洛威決策聲明說：「委員會預料在澳洲貨幣條件正常化的過程中，往後幾個月還會有進一步措施。委員會承諾視必要出手，確保澳洲通膨逐漸回到目標。」他已警告，澳洲基準利率可能升到2.5%。

即將於本月公布的第2季消費者物價指數（CPI）預料將上漲至少6%，是澳洲2000年實施銷售稅以來最大增幅。核心通膨也可能上揚超過4%，偏離澳洲央行2%~3%的目標區間。

央行 升息 澳洲

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