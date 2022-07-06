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沙國8月銷往亞洲油價 喊漲

編譯任中原／綜合報導

沙烏地阿拉伯日前宣布，提高8月銷往亞洲市場的官訂原油售價（OSP），阿拉伯輕原油更是每桶大幅提高2.8美元，比杜拜／阿曼原油每桶溢價9.30美元， 溢價幅度接近5月時的歷史高點，顯示仍然看好亞洲對原油需求熱絡。

彭博資訊與路透報導，沙國6月賣往亞洲的超輕原油每桶將調漲3.5美元，中級原油漲1美元，重原油也漲0.5美元。沙國約60%的原油出口都流向亞洲市場，中國、日本、印度及南韓是最大買家。

沙國OSP調幅雖大，但大致符合市場預期。多數華爾街專家仍看漲油價

由於全球油品短缺，亞洲許多煉油廠目前都接近全能運轉，因此有能力接受沙國調高原油價格。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）雖同意8月日產量再增加64.8萬桶，但由於成員國大都難以再提高產量，預料增產目標的達成率可能只有50%~70%。

另外由於歐、美計劃對俄羅斯出口原油設定價格上限，市場人士擔心俄國可能以停止對歐洲供油作為報復手段，導致油價飆漲。摩根大通警告，俄羅斯如果日產量減300萬桶，布蘭特油價可能衝到每桶190美元；若減產500萬桶，油價將飆到380美元，達到「平流層」水準。

不過全球最大的獨立石油貿易商Vitol集團警告，高油價已開始抑制原油需求。

花旗集團也表示，今年底時，國際油價可能回跌到每桶85美元，若全球經濟嚴重衰退，甚至可能跌到每桶65美元。

油價 石油 俄羅斯

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