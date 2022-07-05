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低利率提振那指 史指收復2%跌幅

澳央行如預期升息0.5個百分點至1.35% 首度連續升2碼

編譯劉忠勇／綜合外電

澳洲央行周二(5日)一如預期升息，將現金利率調高50個基點（2碼）至1.35%，是史上首度一連升息2碼，以抑制高漲的消費者物價。澳幣聞訊轉跌。

澳洲央行連三度升息，5月來已升息125個基點。澳幣兌美元貶值0.1%至0.6858，早盤一度升值0.4%。

澳洲央行總裁洛威發布會後聲明說：「委員會預料在澳洲貨幣條件正常化的過程中，往後幾個月還會有進一步措施。委員會承諾視必要出手，確保澳洲通膨逐漸回到目標。」

洛威已警告，澳洲基準利率可能升到2.5%，而貨幣市場已反映的是今年高達3.2%的水準，投資人擔心這一路升下來會導致經濟陷入衰退。

但目前為止，從各大銀行刷卡支出可以看見，澳洲6月消費依然強勁。職位懸缺達到歷來高峰，表明失業率還會下降 ，不過，澳洲家庭生活成本大增，債務收入比已觸抵歷來新高187%。

即將於本月公布的第2季消費者物價指數（CPI）預料上漲至少6%，這將是澳洲2000年實施銷售稅以來最大增幅。核心通膨也可能上揚超過4%，偏離澳洲央行2%至3%的目標區間。

澳洲 央行 升息

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