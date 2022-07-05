便當只賣2美元 便利商店抗通膨出奇招 成南韓飆股

在通膨時代下，南韓便利商店CU賣的便當約為2美元，大受民眾歡迎。路透

韓股今年來賣壓沉重，而南韓 便利商店龍頭CU的營運商BGF retail卻逆勢上漲，主要受惠於防疫 措施幾乎已都取消，使得人流大增，不過一個只賣2美元的便當也功不可沒。

彭博資訊報導，BGF retail股票 今年來大漲30%，而韓股大盤Kospi指數同期跌逾20%，使BGF retail成為這段期間Kospi 200指數中表現前五名的佼佼者。

分析師表示，在物價漲翻天之際，消費者勒緊褲帶，同時南韓鬆綁防疫措施，使社交聚會大增，這檔股票因而成為主要受惠者。

CU便利商店共有超過1.5萬間門市，幾乎遍布南韓各大城市的所有角落，包括棒球場、學校、公園等大型公共設施附近。隨著南韓政府取消體育賽事、音樂會、和其他戶外活動的防疫措施，這些門市的人流量因而大增。

Daishin證券分析師劉政賢（音譯）說：「民眾深夜仍外出，音樂廳和棒球體育場都擠滿人，學校恢復實體活動，深夜營業的店家再度開業，種種情況為便利商店帶來人流。」

與此同時，南韓6月通膨率較一年前大增6%，衝上1998年底以來的最高。劉政賢表示，便利商店是「抗通膨鬥士」，因為它們販售平價的日常必需品，像是2美元的便當就頗受上班族歡迎，特別是回歸辦公室工作後，大家都感受到了空前的「午餐通膨」。