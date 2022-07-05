高盛大降鐵礦砂目標價

中國鋼鐵需求前景黯淡，高盛大幅調降鐵礦砂目標價。（路透）

由於中國鋼鐵需求前景黯淡，新加坡 鐵礦砂期貨4日一度重挫5%，跌破每噸110美元，連鐵礦砂也一度大跌逾6%，高盛 更大幅調降鐵礦砂目標價，認為本季可能下探90美元。

新加坡含鐵量62%的鐵礦砂8月期貨價格4日盤中重挫5%至每噸108.85美元，近兩周來最大單日跌幅。大連商品交易所鐵礦砂9月期貨也一度跌6.3%至每噸人民幣716元，為6月23日以來最低。

中國上周末回報的新冠病例數增加並擴大實施篩檢，澆熄關於中國大陸需求將強力回升的希望，而且全球經濟衰退風險升高，加上中國在減排計畫下有意抑制鋼鐵產量，都對市場信心造成壓力。

台灣中鋼表示，中國今年4月中旬起堅持動態清零政策加嚴疫情 封控，造成經濟活動全面停擺，6月起已陸續解封復工復產，大陸也祭出「一籃子穩經濟」政策，力拚下半年經濟回歸正軌運行，但從解封進度來看，迄今仍持續受到確診案例增加和物流受阻等不確定因素影響，對鋼市的需求拉抬效益並未顯現，以致鋼廠庫存推升，使得從原料到成品行情一再下探。

高盛認為，在金屬中，鐵礦砂本季的「下行風險最明顯」，對鐵礦砂近三個月的價格預測為每噸90美元，理由包括大量的市場供應過剩。高盛調降年底前的高等級鐵礦砂目標價約15%至每噸100美元。隨著大陸城市反覆封城，市場觀察人士認清，中國鋼廠關關停停可能成為新常態。

高盛估計，鐵礦砂市場今年下半年將出現3,500萬噸供應過剩，因大陸房地產景氣下滑拖累鐵礦砂需求。

此外，港口鐵礦砂庫存高昂，也將繼續抑制價格上漲。中國的政策干預仍會是風險因素，可能實施限制鋼鐵產量的措施。