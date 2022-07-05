新興亞洲市場 資金外流嚴重

中國以外的一些亞洲最大股、債市，資金外流情況比前三次危機時期都要嚴重，主因是全球經濟成長前景差，日圓貶值也有影響，而此一過程可能才剛剛開始。

上季，全球基金在台灣、南韓、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼和印度等七個地區的股市，淨賣出400億美元股票 ，超過2007年來出現系統性壓力的任何一季──2008年全球金融危機、2013年縮減恐慌，以及2018年美國聯準會 上次升息周期的高峰。拋售最嚴重的是技術股為主的台灣和南韓，以及需要進口能源的印度。另外，外國投資 人大舉撤離印尼債市。

由於通膨居高不下和央行積極升息削弱全球經濟成長的前景，基金經理人快速撤離高風險市場。全球經濟還在從疫情封鎖中復甦，美國經濟衰退以及歐洲和中國供應鏈中斷的隱憂，為拋售提供更多的理由。

駐新加坡的abrdn亞洲股票資深投資總監Pruksa Iamthongthong說：「在目前的環境，我們預計投資人將對出口導向型的經濟體和估值較高的市場保持謹慎。衰退風險上升，我們預期全球科技業的前景還是不確定。」

利率交換合約反映出美國聯準會今年將進一步升息150個基點，它積極收緊貨幣政策推高美國的收益率，料將繼續讓亞洲地區失血。

駐新加坡的Bank Julius Baer亞太研究主管Mark Matthews說：「外國投資人拋售這些市場的股票，不是因為它們出了什麼問題，是因為聯準會和其他央行正在緊縮貨幣政策。」