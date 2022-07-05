4787億美元 東南亞搶發綠色債券

隨著東南亞 國家愈來愈容易受到氣候變遷災害的衝擊，從泰國到新加坡等國都正熱烈發行綠色債券 ，為對環境友善的建設計畫籌措資金，希望能保護自己的生存環境。

日經新聞報導，亞洲開發銀行（ADB）6月發布的報告顯示，截至第1季，東南亞國協（ASEAN）核心市場和東亞國家的永續債券發行餘額，達4787億美元，比去年同期勁增51.3%，其中綠色債券餘額為3,336億美元，占整體永續債券的69.7%。

報告也說，東協和東亞國家的永續債發行餘額，占全球的18.1%，為全球第二大市場，僅次於歐洲。

為了協助經濟從新冠疫情的衝擊中復甦，泰國2020年發行永續債券，投資 人申購金額高達609億泰銖（約17.1億美元），獲超額認購三倍，主因為國際投資人對綠色投資（特別是東南亞開發中經濟體）的需求暢旺。民間企業2021年的永續債券籌資額也比2018年水準暴增九倍多至1530億泰銖。

泰國公共債務管理辦公室（PDMO）去年的年報顯示，2020年來，政府和國營事業的永續債券發行額達1,270億泰銖（約35.6億美元），其中約24%資金撥款給連結曼谷近郊的橘線鐵路。

新加坡也發債籌措鐵路建設資金，鼓勵更多人改搭火車，降低民眾對私家車依賴。星國當局今年2月宣布，將在2030年前發售多達350億星元（約250億美元）的綠色債券。