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瑞信攻財管 KYC擋關受挫

編譯林奇賢／綜合報導
瑞信為提振獲利而聚焦財富管理業務，加強審查標準，客戶想在該行開設帳戶，目前最長需等待八個月。（路透）
瑞信為提振獲利而聚焦財富管理業務，加強審查標準，客戶想在該行開設帳戶，目前最長需等待八個月。（路透）

瑞士信貸（Credit Suisse）為提振獲利而聚焦財富管理業務，但據悉亞洲富裕客戶若想在該行開設理財帳戶，目前最長需等待八個月，主要是瑞信加強審查客戶背景所致，但部分客戶因此改投摩根大通等對手懷抱，瑞信的團隊士氣也大受打擊，凸顯出瑞信面臨的困境。

英國金融時報（FT）報導，在爆發避險基金Archegos遭斷頭事件等一連串醜聞後，瑞信不僅成為監管機構緊盯的對象，還蒙受數十億美元的交易損失，因此瑞信去年11月開始對新客戶推出更嚴格的財富來源（SoW）審核標準。

然而，消息人士透露，加強審查客戶資格後，亞洲地區等待理財戶核准件數，截至2月超過600件，原因是瑞信旗下「認識你的客戶」（KYC）、SoW團隊工作份量加重，人手卻不足，而亞洲地區的員工，也面臨在家上班所造成的工作彈性有限。

對一般富裕客戶來說，現在要在瑞信開戶需六到八個月，即便是名列該行優先名單的大客戶（至少有1,000萬美元存款和數億美元資產者），也要等三到四個月。

這種現象凸顯瑞信陷入的兩難：一方面要在數起鬧得沸沸揚揚的金融醜聞後，透過承擔更多風險來提振獲利，另一方面不能再讓商譽進一步受損，或讓監管機構祭出裁罰。

對想提振收入、靠財管業務讓獲利再平衡的瑞信來說，亞洲地區的私人銀行業務至關重要。隨著該地區的富豪大增，尤其是中國、印度、印尼，私人銀行業務已成為最有利可圖的業務之一。知情人士說，為加快開戶速度，瑞信5月已放寬被視為「低風險」新戶的審查，先審查他們一半的財富，未來12個月內再驗證另一半的財富。

知情人士表示，儘管春季末時等待開戶核准的人數因而降至500多一點，但一些客戶索性放棄，改去其他銀行開戶，特別是正在亞洲地區擴大營運、搶客戶的摩根大通（小摩）等華爾街銀行。

據彭博報導，小摩正在展美國以外的私人銀行業務，作為擴大全球市占策略的一環。

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