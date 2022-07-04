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搶先布局 海底電纜大戰打到北極

編譯易起宇／綜合報導

隨著北極圈的冰層覆蓋面積減少，在俄羅斯與西方國家的地緣政治對立加劇之際，北半球國家正爭相鋪設通過北極海域的海底通訊光纖電纜，力圖在這個對國防和科學研究日趨重要的地區，打造洲際數位基建，搶先布局跨洲聯網商機。

華爾街日報報導，美國Far North數位公司、芬蘭Cinia及日本的Arteria網路公司，計畫鋪設一條連結大西洋和太平洋的「Far North光纖」海底電纜，總長約1.4萬公里，東起日本、經過美國與加拿大地區、最後達到歐洲的愛爾蘭，途中環繞阿拉斯加北部，並經過格陵蘭島下方島嶼，預定明年夏季部署船隻展開調查作業。

Far North數位公司共同創辦人伯科維茲預期，這項已籌備多年的計畫已完成工程、採購及建設的發包作業，正在取得途經各地的序可，將在約一年後動工，預估耗資約10億歐元（10.4億美元），希望2026年底啟用。

無獨有偶，俄國國營企業Morsvyazsputnik也在去年8月宣布，興建一條環繞俄國北岸和東岸、總長12650公里的海底電纜。海底電纜分析公司TeleGeography分析師史壯吉說，俄國此後已慢慢展開行動。目前全球約400條的海底光纖電纜，承載了約95%的洲際語音和數據流量，但訊號延遲情況約與電纜長度成正比。專家表示，途經北極的洲際地理距離，會比進一步往南繞還短，能夠加快通訊。

俄國 日本 華爾街

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