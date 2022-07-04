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全球金融市場 下半年面臨四情境

編譯任中原／綜合報導

在全球金融市場經歷動盪的上半年後，下半年料將繼續遭遇央行緊縮與衰退等風險，可能面臨四種情境：停滯性通膨、再度擴張、軟著陸或經濟走下坡。花旗建議能以投資債券避險，摩根大通（小摩）則看多能源等景氣循環類股。

小摩、摩根史坦利（大摩）、瑞銀、花旗等華爾街機構已發布下半年展望報告，最主要的題材之一就是「不確定性」，尤其是聯準會（Fed）的政策走向不明。

瑞銀預期全球經濟下半年可能面臨四種情境，包括停滯性通膨、再度擴張（通膨意外下滑，且俄烏戰爭與中國清零防疫結束）、軟著陸或經濟走下坡，最佳情境是軟著陸或再度擴張，通膨壓力趨於溫和，經濟也逃過衰退；若是停滯性通膨脹，通膨將居高不下，經濟成長蹣跚，股債市場將繼續走低。

最不利股市的情境是經濟走下坡，可能陷入衰退，導致企業獲利劇降，但此時Fed將被迫考慮提前降息。瑞銀投資長海菲爾表示，唯一幾乎確定的就是市場將高度動盪。

花旗建議能以投資級債券避險，因為利率可能於今年內到頂，美國經濟成長將快速減緩，通膨可能減弱，使Fed的鷹派立場下降，殖利率相對較高的投資級債券應具吸引力。小摩對股市最樂觀，建議買進能源等景氣循環類股，小型股與成長股也有表現機會，並建議避開消費者必需品及公用事業等防禦類股，因為籌碼太擁擠且本益比偏高。

不過，多數專家都認為，上半年表現為50年來最差的美股可能還沒跌完，仍面臨通膨居高、衰退風險、及企業獲利威脅等三重詛咒，由於市場恐慌指數仍低於以往「熊市」時的水準，顯示浮額尚未洗清，還沒到「抄底」的時候。

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