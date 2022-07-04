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加密幣市場崩塌 業者遭殃

編譯黃淑玲／綜合報導
(路透資料照片)
(路透資料照片)

過去一周，加密幣市場的崩塌災情又更嚴重。幾個幣圈要角紛紛傳出被清算、凍結取款、暫停交易，還有至少一家要把自己賣掉。

加密幣避險基金三箭資本（3AC）上周遭英屬維京群島法院勒令清算，已經在紐約聲請破產保護。

加密幣經紀商Voyager Digital則在1日宣布交易、存款與提款都暫停。加密幣借貸業者BlockFi則說已找到靠山，可能被交易所FTX收購。

加密幣價格重挫，看著這波下跌市值已經蒸發2兆美元，進入美國國慶日連假，幣圈投資人完全高興不起來。

最近幣圈流動性的問題根源於三箭資本。

三箭大量做多比特幣等所有加密幣，在價格嚴重下滑時損失慘重。

加密幣交易平台Blockchain.com和加密幣衍生性商品交易所Deribit均已證實，他們是訴請清算三箭的債權人之一。

Voyager執行長艾爾利克說，公司需要一些時間來找尋策略性的替代方案。

同樣暫停提款的同業Celsius Network有著相同的主張。艾爾利克在宣布暫停交易的新聞稿中強調，「這是非常困難的決定，但我們相信，以市場現況，這是先暫停交易對的。」

Voyager股價1日在紐約盤中應聲暴跌43%，尾盤跌幅收斂，但仍有30%之多。

知情人士向彭博透露，在加密幣業界被認為是最後能握住的稻草的出資人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried，SBF），婉拒了Celsius的紓困請求。

Voyager也是三箭的受災戶，三箭有一筆向Voyager借的款，大約6.75億美元，出現債務違約，Voyager現在正在努力追回這筆錢，包括經由前述的清算程序。所幸公司現在已得到SBF旗下公司Alameda Research，提供周轉金。

加密幣借貸業者BlockFi 1日則是表示，已經與班克曼-佛里特的加密幣交易所FTX達成協議 ，FTX將提供4億美元的信用額度，同時可選擇以2.4億美元買下BlockFi。

BlockFi說，公司因三箭資本曝險，損失8000億美元。

紓困 破產 投資

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