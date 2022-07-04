特斯拉催速 6月產量創高

受到上海廠停工與供應鏈 瓶頸的影響，特斯拉 （Tesla）第2季交車量比第1季下滑約18%，終止了兩年來的成長態勢，但6月產量創新高，有助在下半年大幅拉抬交車量，且蔚來和小鵬汽車等中國電動車廠的6月交車量創新高，也成為特斯拉業績的好兆頭。

特斯拉2日表示，由於遭遇「無法掌控的供應鏈挑戰和工廠停工」，上季交車量為25萬4695輛，雖比去年同期增加27%，但季比減少17.9%，低於分析師預期的約26.1萬輛。

自2020年第3季來，特斯拉每季交車量都屢創新高，比多數車廠更能承受新冠疫情和供應鏈干擾的衝擊，但中國第2季的防疫 封控措施迫使特斯拉暫時關閉上海廠，並影響當地供應鏈，執行長馬斯克日前表示，由於中國的製造和供應鏈挑戰，特斯拉經歷「非常艱困的一季」。

不過，隨著中國鬆綁防疫措施的鬆綁，特斯拉正提高上海廠產量，有助提高下半年的交車量。

特斯拉也表示，6月產量為史上最高，但未揭露實際產量。特斯拉上季產量年增25%至25萬8580輛，季減15.3%。

另一方面，巴隆金融周刊（Barron's）也指出，蔚來、小鵬及理想汽車等中國車廠6月交車輛強勁，顯示中國電動車買氣不減，也有利特斯拉業績。

巴隆另報導，鑒於中國防疫封控對整體汽車業的影響，特斯拉上季表現已令人滿意，甚至比預期要好。華爾街對特斯拉上季交車量較新的預期約為24萬輛，Wedbush分析師艾維斯認為，25萬輛是重要關卡，超過此數就是成功，依此思維，特斯拉上季交車量其實約與預期差不多。

艾維斯說：「簡而言之，雖然特斯拉第2季的交車量不好看也不值得一提，但華爾街將關注其下半年軌跡。」

特斯拉預定20日美股盤後公布上季財報，8月4日舉行股東年會，市場將關注特斯拉對今年交車量與產量的展望。

強勁的交車量數據通常有利於特斯拉的股價。特斯拉的交車量在過去十季中有七季優於分析師預期，股價在公布交車量到發布財報之間的表現，也都優於市場大盤。

受到馬斯克提案440億美元收購推特、中國防疫封控和總體經濟不確定性影響，特斯拉股價今年來已重挫約35%。