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美新車銷售下滑 日企最慘

編譯王巧文／綜合報導

美國第2季新車銷售下滑，原因是全球車用晶片荒未解，持續限制車廠出貨量，加上新車定價愈來愈高，對大批潛在買家而言已經遙不可及。

彭博資訊報導，包括通用汽車（GM）在內，多數車廠上季美國新車銷售均見下滑，其中以日本本田及日產等亞洲車廠銷量掉得最多。

通用1日公布，上季全美銷售較去年同期減少15.4%至58萬2401輛，與分析師預測一致，歸咎於晶片荒問題及供應鏈瓶頸衝擊產量，約9.5萬輛新車仍因零件短缺而無法交車。

日本最大車廠豐田汽車上季美國銷量年減23%，達到53萬1105輛，也低於去年的68萬8236輛。

豐田去年打敗通用登上全美汽車銷量冠軍，為1931年來一哥頭銜首度易主，但通用上季顯然已搶回龍頭寶座。

日產上季全美銷量年減39%至17萬2612輛，南韓現代汽車則下滑23%至18萬4191輛；本田上季銷售減幅高達51%，也怪罪供應鏈問題使產量大受打擊。

擁有Jeep、Ram等品牌的Stellantis汽車集團，上季美國總銷量也年降16%至40萬8521輛。

根據彭博彙整的市場研究人員平均預測，供應鏈壓力已使車廠產量處於十年來最低水準，6月美國汽車銷量年化後降至1320萬輛。

在2020年新冠疫情爆發之前，美國全年汽車銷售連續五年超過1700萬輛。

高昂的買車成本也正趕跑買家。根據J.D. Power的數據，隨著利率上升，6月美國新車車貸平均每月償還金額年增13%，逼近700美元。

汽車 供應鏈 本田

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