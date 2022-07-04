能源價格上揚 亞太各國重傷

在斯里蘭卡，人們為了加油大排長龍；在孟加拉，商店為省電而晚上8點關門；在印度 和巴基斯坦，因為缺電，學校和企業被迫關閉，居民即使身處100℉熱浪中也沒有空調。

這些只是亞太各國面臨嚴重能源危機的部份場景，人們已為了生活成本上漲而奮鬥因應。

斯里蘭卡和巴基斯坦眾怒難消，已在科倫坡(Colombo)引發一波政府首長辭職潮，並導致巴基斯坦總理康恩(ImranKhan)下台；有人認為，政治清算才剛開始。

這兩國處境告急，已向國際貨幣基金(International Monetary Fund)懇求協助，並縮短每周工作天數以節能，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫(Ranil Wickremesinghe)說，該國經濟已完全崩潰。

即使在澳洲 等富裕國家，消費者也面臨能源費用上漲、經濟問題浮現，該國2022年第一季批發電價較去年同期大漲141%，正敦促家庭省電，6月15日政府首次無限期暫停全國電力市場，藉以降低價格、緩解能源供應鏈壓力並避免停電。

澳洲等國想方設法省電，但印度最近電力需求卻創歷史新高。這是一場全球性、而非區域性的危機。

印度這個全球第三大碳排放國5月28日宣布，國營的印度煤炭公司(Coal India)將自2015年以來，首度從海外進口煤炭。

●能源危機原因何在？

各國情況不盡相同，卻無一倖免受到新冠疫情、俄烏戰爭雙重影響，全球經濟陷入混亂。

專家表示，問題的根源在於供需不均日益嚴重。

過去幾年，許多人因疫情待在家裡、汽車停駛、船隻被困，能源需求異常低迷；如今各國陸續將疫情拋諸腦後，燃料需求飆升，偏偏發生戰爭，煤炭、石油 和天然氣價格創新高。

全球第三大石油產國暨第二大原油出口國俄羅斯，入侵烏克蘭加劇能源危機，美國及其盟友國對俄國制裁，迫使許多國家爭相尋找替代資源，讓供應有限的能源競爭更激烈。

●亞太為何首當其衝？

全球能源進口價格大漲之際，國際煤炭價格比一年前貴五倍、天然氣更貴十倍，能源依賴進口的亞洲經濟體所受衝擊最大，其來有自。

穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)說，像斯里蘭卡這樣的新興經濟體，須從國外進口商品、石油、天然氣，進口成本上揚，出售商品不漲價。

哥倫比亞大學全球能源政策中心(Columbia University's Center on Global Energy Policy)資深研究學者哈爾夫(Antoine Halff)說，發展中或才剛開始工業化的較貧窮國家無法與財力雄厚的對手競爭，依賴進口越多、問題越大，巴基斯坦和斯里蘭卡承受價格打擊之餘也受到供應面衝擊，須為能源支付更多費用，巴基斯坦等國連搜尋能源都困難。

斯里蘭卡電力和能源部長日前表示，不久後該國燃料就耗盡；科倫坡的加油站買油排隊延伸至3公里、許多城鎮發生警民衝突。

日常運作自動關閉，公部門、政府直營和批准的學校至少關閉兩周，公部門人員被接下來三個月周五休假。

巴基斯坦也將工作由六天減為五天，最大城市卡拉奇的購物中心和餐館提前打烊。

巴基斯坦能源供應比需求少近5000兆瓦，該缺口可為200至500萬戶家庭供電。

富裕國家澳洲也吃苦頭，5月以來一直在短缺25%煤炭產能的情況下運作。能源部長波溫(Chris Bowen)最近要求雪梨(Sydney)在內的新南威爾士州家庭每晚停止用電兩小時。

●無力顧及氣候暖化

各國一連串因應措施可能引發比能源價格上漲更嚴重。

政府可能轉而使用便宜卻有較大汙染的發電原料如煤炭，無力理會對氣候變遷。

在澳洲，聯邦政府能源安全委員會(Energy Security Board)已提議向所有電廠(包括退役燃煤電廠)付費，在國家電網外保有額外發電量；新南威爾士州政府緊急下令將煤炭送往當地電廠、而非出口海外，違背使用再生能源的承諾。

印度擁有13億人口，70%電力依賴煤炭，新德里增加煤炭進口的決定恐對環境產生更大影響。

科學家稱，限制全球暖化須大幅減少煤炭開採，沒有全球最大碳排放國支持很難落實。

戰略與國際研究中心能源計畫(Center for Strategic and International Studies' Energy Program)資深研究負責人派(Sandeep Pai)說，一、兩年後各國若繼續依賴煤炭，對全球暖化將產生重大影響。全球平均氣溫升幅須控制在1.5℃到2℃之間，升幅即時短暫超過，其傷害不可逆轉。