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Meta工程師 將減招三成

編譯林奇賢、洪啟原／綜合報導

臉書母公司Meta Platforms大砍今年預計招募的工程師人數，減招至少30%。Meta執行長祖克柏向員工示警，需為嚴重經濟下滑做好準備。

路透報導，祖克柏告知員工，Meta已將今年招聘工程師的員額，從原定目標約1萬人縮減至約6,000~7,000人。祖克柏表示：「我認為當前可能是近代最嚴重的經濟下滑之一。 」

祖克柏另指出，除了減少招聘之外，Meta也讓若干職位遇缺不補，藉此加強績效管理，淘汰無法達成更積極目標的員工，「實際上，這間公司可能有許多人並不適任」。

根據路透所見的一份Meta內部備忘錄，這家社群媒體公司下半年將精實營運，以因應總經壓力和隱私權規定對其廣告業務的衝擊。

在祖克柏答覆員工之前，產品長考克斯（Chris Cox）在這份出現在公司內部討論區Workplace的備忘錄中寫道，Meta必須「更果決地確立優先次序」，並「讓團隊更精實、更鐵血、執行力更強」。

由於預期美國經濟可能陷入衰退，許多科技公司已放慢推動成長或擴張的步調。

然而，Meta股價跌幅遠大於其他競爭對手。Meta股價今年來重挫53%。

先前公布的數據還顯示，臉書每日活躍用戶首度出現季度下滑，顯然Meta正陷入困境，因而縮小招聘規模。

為了應對目前的局勢，Meta已推動兩大戰略，一是透過「探索功能」，重新擦亮旗下社群平台的時尚招牌，迎戰短影音平台TikTok，另外一項策略則是加碼投資，押注擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的技術。

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