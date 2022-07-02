科爾百貨(Kohl’s)宣布，將業務出售給The Vitamin Shoppe母公司Franchise Group的談判宣告中止，並調降第2財季財測。Franchise Group一直考慮將科爾的收購報價從每股約60元降至近50元。隨著對經濟衰退的擔憂加劇，零售業前景變得越來越黯淡，因此局勢出現轉變。

比照聯航 美航機師加薪17%

美國航空CEO 伊索姆(Robert Isom)表示，根據最新合約，該公司將為其機師提供近17%的加薪幅度；包括在簽約時加薪6%，然後在2023年初和2024年初加薪5%。這項向聯合機師協會(APA)提出的議案，距聯合航空與其機師達成18個月內加薪逾14%的暫定協議不到一周。

亞馬遜 簡化取消Prime流程

歐盟執委會表示，在收到消費者團體的投訴後，美國線上零售巨頭亞馬遜將允許用戶只需點擊兩下，就可以取消其快速配送俱樂部Prime的訂閱。歐洲消費者組織(BEUC)、挪威消費者委員會和跨大西洋消費者對話組織於去年4月向歐盟執委員表達亞馬遜取消訂閱複雜度的不滿。

億萬富翁上半年損失1.4兆

馬斯克財富暴跌近620億元。貝佐斯 財富縮水約630億元；查克柏格淨資產被削減過半。總計全球500大富豪資產在2022年上半年損失1.4兆元，是億萬富翁史上最大半年跌幅。但這只微幅縮小財富不均；馬斯克仍是全球首富，擁有2085億元資產，而亞馬遜的貝佐斯以1296億元居次。

GM 指第2季汽車生產缺零件

通用汽車(GM)預計第2季淨利在16億元至19億元之間，稅前調整後獲利在23億元至26億元間。GM披露，截至6月30日，約有9.5萬輛庫存車是在缺乏零件下生產，但預計「幾乎所有車輛」都將在年底前完成生產並出售給經銷商。

亞特蘭大Fed估已步入衰退

亞特蘭大Fed GDPNow指標預計第2季美國產出將收縮1%。再加上第1季下跌1.6%，已符合技術面衰退定義。該數據是自6月27日的成長0.3%最新數字大幅下修。由於本周消費者支出和經通膨調整後的國內投資進一步疲軟，促使4月至6月的經濟成長降為負值。(財經新聞組／整理)