通膨+衰退 晶片荒可望提前紓解

經濟衰退反使晶片荒提前紓解。（路透）

包括晶片 製造商美光(Micron)和AMD在內的少數企業正在釋出一個重要的訊息：隨著通膨上升和經濟降溫壓縮消費者和企業支出，持續2年之久的全球半導體晶片短缺問題正在緩解。

記憶晶片製造商美光科技預測本季營收 遠低於預期，並表示市場「在很短的時間內大幅走弱」。

在疫情期間，晶片製造商勉力滿足智慧手機 和個人電腦(PC)製造商的大訂單，因在家工作者的需求激增。由此產生的晶片短缺導致包括汽車製造商在內的業者減產、延後出貨，並為關鍵晶片支付高額溢價。

中國最近的疫情封鎖更讓全球高管對供應瓶頸發出嚴重警告。但相反地，中國的限制措施重擊了消費者需求並推高當地通貨膨脹，導致智慧手機和PC銷量急劇下降。

AMD上月表示，在經歷2年的強勁需求後，今年PC銷售放緩。美光也指中國最近的封鎖導致其本季中國營收下降30%。

根據Gartner的數據，全球最大智慧手機市場中國智慧手機今年出貨量預計減少18%。由於供應鏈混亂和俄烏戰爭，預計全球出貨量將下降7%。

Gartner資深分析師艾特沃爾(Ranjit Atwal)表示，智慧手機和PC銷量下降將導致今年晶片短缺問題得到緩解。他預計明年晶片供需將持平，預計這個周期將提前到今年。他表示，智慧手機市場的下滑預計不會被汽車製造商的晶片需求激增所抵消。

不過，美光高管對其晶片的長期需求充滿信心。產業分析師表示，電動車、5G和高速運算所使用的晶片仍有大量需求。