反向思考 明年可能因衰退而降息

全球各地中央銀行可能都在積極升息 ，但並非所有人都相信這種情形會持續下去。

美國聯準會(Fed)和歐洲央行(ECB)都想利用升息來壓制創紀錄的通膨率。Fed在6月將基準利率調升75個基點至1.5%-1.75%的區間，主席鮑爾 (Jerome Powell)曾表示7月可能會有同等升幅。

大多數市場參與者預計升息將至少持續到明年年底。但並非所有人都同意。

UniCredit全球首席經濟學家尼爾森(Erik Nielsen)表示，「即使通貨膨脹率很高，真的想用升息來步入衰退嗎？這實在是太不尋常了。」「Fed最終很有可能在明年年底左右降息 ，這也與經濟衰退有關。」

人們越來越擔心美國和歐元區經濟體可能面臨衰退。本月稍早，世界銀行調降全球成長預測，並警告經濟可能陷入 1970年代的滯脹期。

如果發生這種情況，某些分析師表示，明年繼續升息是站不住腳的，並且可能對經濟造成更大的打擊。

事實上，Destination Wealth Management創始人吉上(Michael Yoshikami)表示，最快今年就可能降息，「通膨現在正在失控。Fed將發出非常、非常強烈的訊號，表明正在尋求控制通膨，這將使經濟陷入緩慢成長、滯脹或衰退的環境，然後我認為Fed將在今年稍晚時開始再次降息。」

他說，「如果Fed讓我們更接近衰退且成功打擊通膨，必須削減一點經濟成長，我認為這不一定是壞事。」然而，這種逆轉情境並不在Fed的規畫內。

在被問及美國明年是否會因潛在的衰退而降息時，克利夫蘭Fed行長梅斯特2表示：「我不會作此假設，但同樣，我們只是在前進的過程中，一再評估當下的經濟狀況。她預計美國經濟不會進入衰退，但今年成長將放緩。衰退通常被定義為經濟連續2季下滑。