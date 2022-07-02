下半年開市走升 股指平均上漲1%

在史坦普500指數 收盤創下數十年來最糟的上半年表現後，美股下半年開始上漲。

道瓊工業平均指數上漲321.83點或1.05%至3萬1097.26點。史指上漲39.95點或1.06%至3825.33點。那斯達克 綜合指數上漲99.11點或0.9%至1萬1127.85點。

即使如此，所有主要股指過去5周連續第4周下跌。道指本周下跌1.3%，史指和那指分別下跌6.7%和4.1%。前一季史指下跌超過16%，為2020年3月以來最大單季跌幅。上半年下跌20.6%，為1970年以來的最大上半年跌幅。它也跌入熊市 區域，較1月初創下的歷史高點下跌超過21%。

道指和那指也未能倖免。道指30支股票在第2季下跌11.3%，2022年跌幅超過15%。那指同時遭遇2008年以來最大單季跌幅，下跌22.4%。這些損失將那指推入熊市領域，較11月創下的歷史高點下跌近32%。

房屋建築股引領市場走高。PulteGroup上漲6.54%，Lennar和D.R. Horton分別上漲5.71%和5.83%。史指公用事業類股漲2.5%。

由於第4財季業績財測令人失望，美光科技下跌2.95%，其他幾家晶片製造商也遭拖累。輝達下跌4.2%，西部數據、高通和Advanced Micro Devices都下跌逾3%。