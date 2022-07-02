我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

下半年開市走升 股指平均上漲1%

記者張大仁／綜合報導

在史坦普500指數收盤創下數十年來最糟的上半年表現後，美股下半年開始上漲。

道瓊工業平均指數上漲321.83點或1.05%至3萬1097.26點。史指上漲39.95點或1.06%至3825.33點。那斯達克綜合指數上漲99.11點或0.9%至1萬1127.85點。

即使如此，所有主要股指過去5周連續第4周下跌。道指本周下跌1.3%，史指和那指分別下跌6.7%和4.1%。前一季史指下跌超過16%，為2020年3月以來最大單季跌幅。上半年下跌20.6%，為1970年以來的最大上半年跌幅。它也跌入熊市區域，較1月初創下的歷史高點下跌超過21%。

道指和那指也未能倖免。道指30支股票在第2季下跌11.3%，2022年跌幅超過15%。那指同時遭遇2008年以來最大單季跌幅，下跌22.4%。這些損失將那指推入熊市領域，較11月創下的歷史高點下跌近32%。

房屋建築股引領市場走高。PulteGroup上漲6.54%，Lennar和D.R. Horton分別上漲5.71%和5.83%。史指公用事業類股漲2.5%。

由於第4財季業績財測令人失望，美光科技下跌2.95%，其他幾家晶片製造商也遭拖累。輝達下跌4.2%，西部數據、高通和Advanced Micro Devices都下跌逾3%。

指數 熊市 那斯達克

上一則

上半年走勢慘 衰退衝擊將現

下一則

反向思考 明年可能因衰退而降息

延伸閱讀

中資綠地爆雷 洛杉磯房產蒙陰影

中資綠地爆雷 洛杉磯房產蒙陰影
10年國債利率 本周較大提高

10年國債利率 本周較大提高
股指大跌 分析師依舊樂觀

股指大跌 分析師依舊樂觀
史指上半年收官 52年來最差表現

史指上半年收官 52年來最差表現

熱門新聞

分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼警告，全球經濟可能面臨1970年代式的停滯性通膨，外加2008年金融海嘯後的債務危機，而這回貨幣刺激和財政擴張政策也幫不上什麼忙。 路透

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

2022-07-01 19:02
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

金融、旅遊股領軍 道指飆823點 史指漲逾3%

2022-06-24 16:32

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%