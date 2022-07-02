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上半年走勢慘 衰退衝擊將現

邱士娟

美國商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，在史坦普500指數出現50多年來最糟的上半年走勢後，美股開始出現「衰退衝擊」。

哈奈特在最新報告中寫道，雖然對聯準會(fed)激進升息的預期正達到最高點，但通膨預期並未見頂，美國商銀的牛熊指標連續第3周處於「最空頭」的狀態。

由於投資人擔心全球經濟可能在通膨失控和央行鷹派的情況下收縮，本周股票債券都遭受資金外流的衝擊。美國商銀引用EPFR Global的數據指出，截至6月29日的一周內，約有58億元的全球股票型基金流出，但美股的流入量約為5億元。數據顯示，債券的贖回金額為170億元。

今年市場動盪不安，因為投資人因擔心經濟衰退迫在眉睫而拋售風險資產，而即使各國央行開始積極升息，通脹仍然堅挺。根據1990年以來的數據，全球股票和債券的跌幅創下歷史新高，光是史指就蒸發了超過8兆元，是半個多世紀以來最糟糕的上半年表現。

其他多頭策略師普遍預計，下半年股市將至少部分回升。但摩根史坦利分析師威爾森(Michael Wilson)等人警告，在市場觸底之前，還會出現更多下跌。高盛集團策略師表示，由於投資人只對溫和衰退進行定價，股市再次遭到拋售的風險仍然很高。

即將到來的財報季也至關重要，投資人將據以衡量高物價和疲軟的消費者信心，對企業獲利的影響。

（財經新聞組）

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