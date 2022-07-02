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歐元區6月CPI 年增8.6%

編譯王巧文／綜合報導

拜食物及糧食價格高漲所賜，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增率再創新高，在各國央行加大升息力道之際，歐洲央行（ECB）本月調升利率看來已是箭在弦上，不得不發。

歐元區6月CPI比去年同期勁升8.6%，高於市場預期的8.5%，且再度改寫最高紀錄，反映歐元區19國的家庭及企業成本壓力不斷攀升。法國、義大利和西班牙6月CPI均飆破新高，唯獨歐洲最大經濟體德國的通膨放緩，但主要歸功於政府調降燃料稅及推出臨時大眾運輸優惠方案，減輕了民眾負擔。波羅的海國家的物價已漲逾20%。

歐元區通膨竄升，主因是食品及能源價格續揚，6月能源價格年比勁升41.9%、食品成本年增11.1%。扣除食品及能源後，歐元區核心CPI年升4.6%，也高於5月的4.4%。

歐洲各國已為此撥出數十億歐元預算，希望減輕民眾的生活負擔，但在新冠疫情期間砸重金救經濟後，政府經費有限。

消費者正疲於應對飆升的生活成本，Zalando、H&M等零售商也在苦撐，福斯汽車（VW）等車廠近幾月銷售下滑。

歐洲央行本月將睽違10多年來首度升息，預料調升利息1碼，但批評者認為觀美國聯準會（Fed）已升息3碼，歐洲央行行動太慢，放任通膨率暴衝，遠高於其2%的目標。歐元區6月通膨再度創高，可能促使歐洲央行擬在9月升息2碼。

Pantheon總體經濟公司經濟學家維斯泰森表示，歐元區通膨升幅超出預期，提高歐洲央行本月決策會上擴大升息幅度的機率，他還說歐洲央行「遠遠落後於趨勢」。

歐洲央行總裁拉加德本周在辛特拉年度論壇上表示，21日的政策會上將開始升息，且升1碼，她也說9月的調升幅度可能更大。

央行 升息 義大利

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