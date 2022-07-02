歐美亞製造業PMI全面走低

歐元區6月CPI比去年同期勁升8.6%，反映歐元區19國的家庭及企業成本壓力不斷攀升。（路透）

最新公布的採購經理人指數 （PMI）顯示，歐元區、美國和亞洲6月製造業活動全面進一步減緩，因為物價高漲和經濟前景黯淡，讓消費者不敢放心花錢採購，加上中國大陸的防疫封控措施以及俄烏戰爭，導致供應鏈 受阻情況持續惡化。而歐美國家的經濟大幅減緩風險，也加劇企業對全球經濟衰退的恐懼。

標普全球公司（S&P Global）1日公布，歐元區6月製造業PMI終值為52.1，雖稍高於初估的52，但仍是2020年8月以來最低。美國6月PMI從57.0掉到52.7，是2020年8月至今最低。亞洲的狀況也不妙，南韓6月PMI下滑至51.3，低於5月的51.8，為連續第二個月下滑；泰國從5月的51.9下滑至6月的50.7；印度6月PMI下滑至53.9，創去年9月來最低。

此外，台灣6月PMI也下滑至49.8，兩年來首次跌破象徵景氣榮枯線的50。馬來西亞是少數6月PMI成長的亞洲國家，從5月50.1上升至50.4，日本6月PMI維持在和5月相同水準的52.7。這一連串數據凸顯出亞洲國家6月受到的供應受阻、高漲成本和持續原料短缺等壓力。

美國和其他國家為抑制通膨高漲所做的積極升息或緊縮政策，近月來也已引發對全球經濟大幅減緩的恐懼。

標普全球經濟副總監菲德斯表示：「台灣不只是新冠疫情 難以預測，也面臨強勁的全球性通膨壓力、供應鏈吃緊和俄烏戰爭的不確定性。」

此外，日本銀行（央行）1日發布的短觀報告顯示，大型製造商信心第2季比預期惡化，信心指數從三個月前的14下滑至9，不及經濟學家預測的13，這將為日銀堅持維持寬鬆貨幣政策提供佐證；而非製造業大公司的信心則改善，因為疫情相關限制措施的影響減緩。南韓的6月出口創19個月以來最低增幅，較上年同期增長5.4%至577.3億美元，雖高於路透預估的增長3.8%，是2020年11月來最緩增幅。