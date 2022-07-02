銅價疲軟 跌破8000美元

LME銅價1日盤中跌破每噸8,000美元，為2021年2月以來首見。（路透）

倫敦銅價1日盤中跌破每噸8,000美元，為2021年2月以來首見，周線料將連四周收黑，原因是利率快速上升、經濟數據疲軟，引發市場擔憂全球經濟陷入衰退，進而影響金屬需求。

國際金價 同日也走低，主要由於美元走高及印度調高金屬進口稅，黃金現貨跌破每英兩1,800美元大關，一度跌至1,794.1美元，是5月16日以來最低，周線料將連三黑。

根據彭博資訊的報價，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨1日盤中一度大跌3.5%，至每噸7,970.5美元，為近17個月來最低點，本周周線預料將連四黑。銅價被視為全球經濟的風向球，目前的行情走勢顯示，投資 人似乎日益相信，隨著貨幣政策緊縮、歐洲能源危機蔓延，全球經濟成長將放緩。

ANZ大宗商品策略師說：「銅價是觀測經濟的指標，價格進一步下跌是因為市場對經濟趨緩的疑慮。即便中國大陸的工廠活動增加，也無法讓市場的情緒好轉。這意味著，市場認為儘管大陸工廠活動增加，但仍不足以抵銷已開發經濟體潛在的經濟放緩。」

倫敦銅價上季大跌20.4%，是2011年以來表現最差的一季，上半年則跌逾15%。至於美股標普500指數 今年上半年則重挫20.6%，創50多年來同期最大跌幅，總市值蒸發逾9兆美元，主因美國聯準會（Fed）加速升息，以及全球經濟成長堪憂。