銅價跌破每噸8000美元 黃金失守每英兩1800美元關卡

LME銅價1日盤中跌破每噸8,000美元，為2021年2月以來首見。路透

倫敦銅價1日盤中跌破每噸8,000美元，為2021年2月以來首見，周線料將連四周收黑，原因是利率 快速上升、經濟數據疲軟，引發市場擔憂全球經濟陷入衰退，進而影響金屬需求。

國際金價 1日也走低，由於美元走高及印度調高金屬進口稅，黃金現貨跌破每英兩1,800美元心理門檻，跌至1,794.1美元，是5月16日以來最低，周線料將連三黑。

根據彭博資訊的報價，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨1日盤中一度大跌3.5%，至每噸7,970.5美元，為近17個月來最低點。銅價被視為全球經濟的風向球，目前的行情走勢顯示，投資 人似乎日益相信，隨著貨幣政策緊縮、歐洲能源危機蔓延，全球經濟成長將放緩。

銅價上季（截至6月）大跌20.4%，是2011年以來表現最差的一季。銅價本周目前下跌近4.1%。

上海8月銅期貨價格日盤收低4%，報每噸61,630元人民幣（9,190.96美元）。

其他工業金屬也同步走低。LME鋁三個月期貨價格下跌2.1%，報每噸2,394.50美元；鋅價走跌0.7%，至每噸3,136美元，鎳價大跌4.8%，至每噸21,600美元。

ANZ大宗商品策略師說：「銅價是觀測經濟的指標，價格進一步下跌是因為市場對經濟趨緩的疑慮。即便中國大陸的工廠活動增加，也無法讓市場的情緒好轉。這意味著，市場認為大陸工廠活動增加不足以抵銷已開發經濟體潛在的經濟放緩。」