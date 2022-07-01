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任天堂鐵粉砸百萬元買股 在股東會爭取心儀遊戲出新作

編譯周辰陽／即時報導
一位遊戲玩家花了超過560萬日圓購買日本遊戲大廠任天堂的股票，並在6月29日的年度股東大會成功提問，直接向管理階層表達自己希望見到新作或重製的幾個粉絲最愛遊戲，特別是2004年後就沒有發行新作的「F-Zero」。路透 / Alamy /ArcadeImages
一位遊戲玩家花了超過560萬日圓購買日本遊戲大廠任天堂的股票，並在6月29日的年度股東大會成功提問，直接向管理階層表達自己希望見到新作或重製的幾個粉絲最愛遊戲，特別是2004年後就沒有發行新作的「F-Zero」。路透 / Alamy /ArcadeImages

商業內幕報導，一位遊戲玩家花了超過560萬日圓（約4.1萬美元）購買日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）的股票，並在6月29日的年度股東大會成功提問，直接向管理階層表達自己希望見到新作或重製的幾個粉絲最愛遊戲。

這位任天堂粉絲現居日本，因為隱私而希望保持匿名，平日則是以「もみじ」作為自己的推特名稱，並利用線上翻譯軟體跟商業內幕進行交流。「もみじ」透過推特直接訊息表示，身為「任天堂鐵粉」的他賣掉另一家公司的持股後，於2月以每股56430日圓的價格買進100股的任天堂股票。

據報導，任天堂發言人證實，一個人需要買進100股或更多股份才能進入股東大會。「もみじ」則告訴商業內幕，自己買進一單位的股票（100股）而得到出席的機會，卻也無法保證能夠提出一個問題，因為這只是一個「優惠」（Bonus）。

儘管如此，「もみじ」最後成功詢問任天堂社長古川俊太郎，是否考慮過重新推出一些粉絲最愛的遊戲系列，特別是2004年後就沒有發行新作的競速遊戲「F-Zero」，引起推特其他網友的注意。

「もみじ」隨後上推特坦承他就是提出該問題的人，稱當時其實列出霸天開拓史（バテンカイトス）跟壞利歐樂園（ワリオランド）在內的好幾個遊戲，還說自己花了43212美元來發言。

「もみじ」向商業內幕表示，從他還是個孩子時，就一直在玩任天堂的遊戲，「其中，『F-Zero』的那種速度感讓我欲罷不能」。但報導指古川俊太郎社長當時僅答稱，「為人們提出的每一款任天堂遊戲開發新作跟重製，包括續作，實際上是不容易的，但我們非常感激與讚賞我們的粉絲對我們的遊戲抱持著期望」。

任天堂 推特 股票

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