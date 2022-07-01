我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

美歐三大央行喊快速打通膨

編譯季晶晶／綜合報導
央行官員已表態，將不惜一切代價以升息來對抗通膨。(路透資料照片)
央行官員已表態，將不惜一切代價以升息來對抗通膨。(路透資料照片)

美國、歐洲及英國等全球三大央行的領導人6月29日發出警告，在新冠肺炎疫情和俄羅斯入侵烏克蘭之後，低利率和溫和通膨的時代已經結束，現在以迅速行動抗通膨為重，未能讓物價恢復穩定才是最大風險。

央行的通膨警示加上最新出爐的美國個人消費支出顯示放緩，以及企業發布獲利預警，加深了投資人對經濟衰退的疑懼，全球股市在6月30日籠罩沉重賣壓，美股道瓊早盤重挫逾550點，歐、亞股市倒成一片。

美股開低走低，除道瓊工業指數跌近1.8%外，以科技股為主的那斯達克指數大跌2.4%，史坦普500指數跌約1.6%，將寫下1962年以來最差上半年表現。

歐股賣壓大舉出籠，英、法、德三國股市大盤指數跌幅均在2.5%以上。亞太股市除中股外幾乎全軍覆沒。

美歐英等央行總裁在葡萄牙舉行的歐洲央行年度論壇上說，升息不夠快可能導致高通膨根深柢固，最終需要央行採取更多激烈行動，才能使物價成長恢復到較溫和水準。

美國聯準會主席鮑爾指出，除了與疫情有關的供應鏈中斷外，俄烏戰爭大舉加重了通膨壓力，致使聯準會在確保物價穩定和就業最大化的努力與過去25年不同。

歐洲央行總裁拉加德也不認為「還能回到低通膨的環境」。她並表示，俄烏戰爭對歐洲的衝擊比其他地區更大，可能需要歐洲央行改變目前的「漸進式」升息，由7月升息1碼開始，轉向「更堅定」的政策立場。

英格蘭銀行總裁貝利說，經濟運作方式發生巨變，在英國，疫情為「勞動市場及其行為方式留下結構性影響」，就業率較低、工資過度成長的風險較高。他說，「有些情況（升息），我們不得不做得更多」。

儘管Fed主席鮑爾認為美國有可能躲過經濟衰退，但品浩（PIMCO）全球投資長鮑爾斯表示，未來12個月美國出現經濟衰退的「可能性更大」，接近50%或略高一點。

央行 指數 升息

上一則

攜手SM娛樂 樂金攻居家健身市場

下一則

特斯拉德州廠力拚周產萬輛

延伸閱讀

衰退擔憂深 金屬將逢2008年來最大季跌幅 鐵礦砂也大跌

衰退擔憂深 金屬將逢2008年來最大季跌幅 鐵礦砂也大跌
鮑爾：美經濟可躲過衰退

鮑爾：美經濟可躲過衰退
美元勁升 Fed鮑爾：經濟最大風險是持久的高通膨

美元勁升 Fed鮑爾：經濟最大風險是持久的高通膨
重申「無條件抗通膨」 鮑爾：經濟衰退並非不可避免

重申「無條件抗通膨」 鮑爾：經濟衰退並非不可避免

熱門新聞

分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

知名投資人艾克曼：Fed玩真的 明年利率將升破5%

2022-06-24 12:01
正在德國舉行的G7峰會決議將影響本周股市走向。美聯社

這4大因素 將影響本周股市走勢

2022-06-26 11:18

金融、旅遊股領軍 道指飆823點 史指漲逾3%

2022-06-24 16:32
展望下半年，由於投資人信心搖擺於通膨持續高漲和經濟走下坡之間，沒有多少人認為美股波動不久就會消退。路透

美股狂漲收復上周失地 下周搶短猶未晚也

2022-06-25 07:21

超人氣

更多 >
81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟

81歲佛奇染疫後「Paxlovid復發」 症狀更糟
好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮
拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤

拜登：「挺烏直到俄敗 不管多久」 但不小心又口誤
新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸

新鮮草原華裔男女 打人搶名錶逃逸
紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造

紐時：台式炸雞風行美國 台裔美籍廚師巧手改造