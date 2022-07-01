美歐三大央行喊快速打通膨

央行官員已表態，將不惜一切代價以升息來對抗通膨。(路透資料照片)

美國、歐洲及英國等全球三大央行 的領導人6月29日發出警告，在新冠肺炎疫情和俄羅斯入侵烏克蘭之後，低利率和溫和通膨的時代已經結束，現在以迅速行動抗通膨為重，未能讓物價恢復穩定才是最大風險。

央行的通膨警示加上最新出爐的美國個人消費支出顯示放緩，以及企業發布獲利預警，加深了投資人對經濟衰退的疑懼，全球股市在6月30日籠罩沉重賣壓，美股道瓊早盤重挫逾550點，歐、亞股市倒成一片。

美股開低走低，除道瓊工業指數 跌近1.8%外，以科技股為主的那斯達克指數大跌2.4%，史坦普500指數跌約1.6%，將寫下1962年以來最差上半年表現。

歐股賣壓大舉出籠，英、法、德三國股市大盤指數跌幅均在2.5%以上。亞太股市除中股外幾乎全軍覆沒。

美歐英等央行總裁在葡萄牙舉行的歐洲央行年度論壇上說，升息 不夠快可能導致高通膨根深柢固，最終需要央行採取更多激烈行動，才能使物價成長恢復到較溫和水準。

美國聯準會主席鮑爾指出，除了與疫情有關的供應鏈中斷外，俄烏戰爭大舉加重了通膨壓力，致使聯準會在確保物價穩定和就業最大化的努力與過去25年不同。

歐洲央行總裁拉加德也不認為「還能回到低通膨的環境」。她並表示，俄烏戰爭對歐洲的衝擊比其他地區更大，可能需要歐洲央行改變目前的「漸進式」升息，由7月升息1碼開始，轉向「更堅定」的政策立場。

英格蘭銀行總裁貝利說，經濟運作方式發生巨變，在英國，疫情為「勞動市場及其行為方式留下結構性影響」，就業率較低、工資過度成長的風險較高。他說，「有些情況（升息），我們不得不做得更多」。

儘管Fed主席鮑爾認為美國有可能躲過經濟衰退，但品浩（PIMCO）全球投資長鮑爾斯表示，未來12個月美國出現經濟衰退的「可能性更大」，接近50%或略高一點。