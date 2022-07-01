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攜手SM娛樂 樂金攻居家健身市場

編譯陳律安／綜合報導
樂金電子和SM娛樂聯手成立的Fitness Candy公司表示，近期內將公布旗下服務進軍海外市場的計畫。(路透資料照片)
樂金電子和SM娛樂聯手成立的Fitness Candy公司表示，近期內將公布旗下服務進軍海外市場的計畫。(路透資料照片)

樂金電子（LG Electronics）和SM娛樂聯手成立的Fitness Candy公司表示，有信心能在居家健身市場擊敗蘋果和派樂騰，近期內將公布旗下服務進軍海外市場的計畫。

Fitness Candy執行長沈元澤（音譯）30日說，整合樂金的裝置和SM的內容後，足以打敗蘋果和派樂騰。他說：「Apple Fitness+主打運動為主的用戶，我們透過娛樂價值和內容做出差異化。」

樂金電子並表示，與SM攜手合作，可結合各自的專業，克服彼此的短處，提供前所未見的居家健身服務。

曾為職業運動員的Fitness Candy資深執行副總金菲吾（音譯）說，Apple Fitness+不夠在地化，使蘋果的這項服務難以拓展全球市場。

沈元澤表示，在全球掀起的韓流和樂金的國際網絡，有助於Fitness Candy吸引其他國家的用戶。

Fitness Candy高層也說，將在9月於南韓發表應用程式（App），月費預定落在2萬韓元（15美元）~3萬韓元左右，高於Apple Fitness+的定價9.99美元。沈元澤表示：「未來我們將讓服務更加多樣化，並定出不同的價格。」

金菲吾說，公司目前設定的目標是明年吸引5萬名用戶，創造100億韓元營收，且預計在2025年前將用戶推升至100萬人，從而創造5000億韓元的營收。

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