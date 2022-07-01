金屬面臨14年以來最大單季跌幅

由於中國經濟僅漸進復甦，以及對全球衰退的擔憂加深，金屬價格正面臨2008年金融海嘯以來最大單季跌幅。煉鋼原料鐵礦砂，過去一季大跌將近25%。

倫敦金屬交易所（LME）基本金屬指數 自3月底以來重挫23%。錫的表現最差，大跌38%，鋁價下挫33%，銅價下跌約20%。LME基本金屬指數今年來的跌幅是12%，但Q2跌勢加劇，反映需求下滑及投資 人對經濟前景的疑慮。 基本金屬周四走跌，LME錫與銅價格下跌0.1%，鋁價持穩，鋅價下跌1.3%。

中國6月鋼鐵業採購經理人（PMI）指數跌到2008年金融危機以來最低；衡量工廠活動的製造業採購經理人指數，2月以來首次上升到50榮枯分界線之上，但這種改善幅度相當溫和，疲軟的房市繼續對金屬需求形成壓力，而且中國清零政策未變，北京 當局可能又將祭出嚴格的限制措施。

隨著投資人權衡中國6月鋼鐵採購銳減以及製造業活動微幅上升等數據，鐵礦砂連續第二天走跌，鐵礦砂過去三個月已經大跌近25%。Bloomberg Ecomonics首席亞洲經濟學家Chang Shu指出，鐵礦砂今年下半年不太可能快速穩步復甦。她也提到中國不動產業「陷入困境」，和當局對疫情的「零容忍」政策將阻礙消費。