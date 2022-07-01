特斯拉德州廠力拚周產萬輛

知情人士透露，特斯拉德州廠的產能已提高至每周5000輛，目標是年底時達1萬輛。 （路透）

據美國電動車新聞網站Electrek報導，特斯拉 （Tesla）已大幅提升德州 超級工廠的產能，目前每周產出數千輛，Model Y的產線除了原本的Standard Range標準款之外，現在也加入Long Range長續航車款的生產。

Electrek報導，特斯拉對德州超級工廠的增產數據一向保密，德州廠是特斯拉最重要的專案之一，投資 金額數十億美元，若要回本，必須將工廠的產能儘量拉高。

據了解，德州廠去年開始生產Model Y，起步緩慢，產能之後才逐漸提升，直到今年4月終於開始交付德州廠製造的Model Y。影響產能進度的重要因素之一，是Model Y使用的4680新電池供應遭遇瓶頸。目前，特斯拉自定的目標是今年底以前德州廠每周產能達1萬輛。

目前德州廠的產能外界無從得知，但市場人士相信以Model Y而言，每周產量應該不到1,000輛。知情人士向Electrek透露，把Model Y Long Range加入生產線之後，Model Y系列的產量每周可因而破千。

知情人士透露，德州廠目前的產能已達每周最多交付5,000輛，但無法確定是否能繼續維持目前的產能水準。另一位知情人士說，Model Y的標準版和長續航版都在德州廠生產後，Model Y系列車款現在的產量可達到每周至少2,000輛。Electrek認為，德州廠才開始投產幾個月，當前的觀察重點是特斯拉是否能在未來幾個月維持產能。