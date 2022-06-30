德妥協 歐盟2035年禁售燃油車

擁有歐盟最大汽車市場的德國決定妥協，歐盟決定在2035年停止在其境內銷售所有燃油車。（中新社）

歐盟 各國29日對五項有關對抗氣候變遷的提案達成協議，27個成員國已達成共識，同意在2035年停止在其境內銷售所有燃油車，為汽車 產業投下震撼彈。同時也將籌措數百億歐元資金，為低收入 戶民眾免除碳費。

曾經拒絕提案的德國，最後決定妥協。歐盟此舉旨在推動汽車的零碳排放，未來各國將逐步使用合成燃料或插電式混合動力。

路透報導，歐盟27個會員國的環境部長經過逾16小時談判後，就五項提案的共同立場達成協議。這些法案是一套廣泛計畫的一環，最初由歐盟執委會在去年夏季提出，目標是在2030年前大幅減少溫室氣體排放量。歐盟成員國將支持這項計畫的核心方案，包括立法要求2035年起在歐盟銷售的新車須為零碳排，屆時將禁止銷售使用內燃機引擎的新車。

該法案明定，歐盟將自2035年起，停止在其境內銷售內燃機汽車。屆時，汽油車、柴油車及輕型商用車輛都必須停售，且須完全轉型至電動車。

這項草案於去年7月提出，但遭到多國反對；德國、義大利與斯洛伐克希望能將燃油車停售期限延至2040年。昨日，擁有歐盟最大汽車市場的德國決定妥協，同時要求歐盟應於2026年前評估替代技術車輛的合法販售，如合成燃料或插電式混合動力，獲得其他國家支持，法案最終也才得以通過。

接下來歐盟各國將與歐洲議會展開協商，這些提案可能成為歐盟的法律；在此之前，歐洲議會已表示支持2035年新車零碳排目標。

各國部長也支持建立一個新的歐盟碳市場，以對運輸和建築物使用的汙染燃料課徵碳費；這個新市場可能在2027年啟用，比原定計畫晚一年。各國也同意成立規模590億歐元的基金，免除低收入居民在2027至2032年間的碳費。