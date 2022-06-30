全球製造業存貨 一路上衝

在通膨飆升拖累消費者需求之際，從三星到福特汽車，全球製造業者第1季的存貨總額衝上破紀錄的1.8兆美元。（美聯社）

在通膨飆升拖累消費者需求之際，從三星到福特汽車 ，全球製造業（右圖，美聯社）第1季的存貨總額衝上破紀錄的1.8兆美元，令人憂心業者可能被迫減產，進而引發經濟長期下滑。

日經分析QUICK FactSet的數據指出，全球2,349家上市製造業公司今年第1季（截至3月底止）的存貨總額，較去年第4季激增970億美元，攀抵1.87兆美元，創有紀錄以來的最高水準。

產生高額庫存的原因包括供應鏈 大亂導致商品運輸困難，以及一些公司為了防止短缺而刻意囤貨；一些公司提高庫存則是因為他們預期新冠疫情 降溫後，消費者需求會隨各國經濟重啟而增加。

然而，隨著庫存水準攀升至歷史高點，加上全球消費力道減弱，恐使製造業者大幅削減產能，進一步加快經濟趨緩的步調。

今年1-3月，企業平均花81.1天賣出存貨，比去年10-12月多3.6天。若不計2020年銷售受疫情重創的情況，這是過去十年來最長的消化庫存所需時間。

據日經統計，12個製造業領域的存貨總額全都增加，主要來自電子產品、汽車、機械裝置這三大領域，合計占製造業增加存貨總額的61%。電子產品增加的存貨總額在製造業中最高，今年第1季較前季增加267億美元，至4,570億美元。進一步的分析顯示，增加最多的是原料存貨，其次是在製品。

從好的一面來看，全球各大企業的庫存水準雖偏高，但預計不會造成嚴重的現金緊俏。