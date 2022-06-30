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鮑爾：美經濟可躲過衰退

編譯湯淑君、陳律安／綜合報導
Fed主席鮑爾。（美聯社）
Fed主席鮑爾。（美聯社）

歐洲央行（ECB）年度政策論壇本周在葡萄牙辛特拉市（Sintra）登場，與會的美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，美國經濟依然非常強勁，可以躲過衰退，Fed有辦法讓通膨率降到2%的同時仍維持強健的勞動市場，但最近幾個月可能會面對比較大的挑戰。

鮑爾29日在小組討論會上說：「我們希望能維持正成長。」他表示，美國家庭和企業財務情況仍穩健，「整體來說，美國經濟處於有利地位，能挺得住貨幣政策收緊」。這個論壇也有「歐版傑克森洞會議」之稱。

鮑爾說，在提高利率的同時不觸動經濟衰退，「是我們的目標，而我們相信有多條路徑可達成那個目標」。

美國商務部同日公布的資料顯示，美國第1季國內生產毛額（GDP）確定萎縮，是2020年第2季以來首見負成長，上季GDP成長率終值下修為負1.6%，低於修正值的負1.5%，也比去年第4季的成長6.9%大幅減速。分析師普遍預期，美國第2季的經濟表現也不容樂觀。

Fed決策官員6月15日提高利率3碼（0.75個百分點），並表示7月決策會議上可能升息2碼或3碼。隨著美國通膨率衝上40年來最高，鮑爾與其同僚立場已大幅轉鷹，希望藉積極升息讓通膨降溫。今年來，Fed累計已升息1.5個百分點，官員預期年底前，還會再升息大約1.75個百分點。

ECB總裁拉加德和英國央行（BoE）總裁貝利，也和鮑爾出席同一場小組討論會。三位央行首長此刻都設法平抑通膨，因為通膨已演變成全球性的問題，新冠肺炎疫情引發的供應鏈瓶頸而惡化，也隨俄羅斯入侵烏克蘭刺激食物與能源價格飆漲而加劇。

拉加德說，疫前低通膨時代可能一去不返，各國央行必須順應物價上漲預期升高並做調適。歐元區19國通膨率已升破8%，經濟學家認為在秋季前仍可能進一步攀升。為控制通膨，ECB已承諾7月升息0.25個百分點，是逾十年來首次提高利率，且9月可能擴大升息幅度。

鮑爾也認為，疫情帶給經濟的衝擊可能助長通膨或物價波動壓力，使央行調控經濟成長的任務更複雜。他說：「經濟正受多股力量驅動。我們會不會重返近似、或有點像疫前的樣子，仍是未知數。」

美國第1季GDP陷入萎縮，原因是貿易逆差創下歷史新高。此外，企業累積庫存的速度比去年第4季慢，因受到供應鏈亂象和缺工的衝擊。

鮑爾 升息 央行

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