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美西碼頭勞資協商 沒結論

國際中心、記者黃淑惠／綜合報導
美國西岸兩萬多名碼頭工人合約月底到期，勞資至今尚未達成新協議。（路透）
美國西岸兩萬多名碼頭工人合約月底到期，勞資至今尚未達成新協議。（路透）

國際碼頭和倉儲工會（ILWU）與太平洋海事協會（PMA）經歷逾六周的閉門會談後，22,000名美國西岸碼頭工人的現行合約即將在本周到期，但勞資雙方顯然尚未達成新協議，更顯暗潮洶湧，讓市場再度擔心怠工或是罷工事件重演。業界認為，若罷工恐釀成疫情以來最大塞港夢魘。

根據世界社會主義網站報導，美西碼頭工人現行合約將於6月30日午夜到期，然而代表勞方的ILWU已明確表示，想讓工人在合約到期後繼續工作，這使得「沒有合約就不上工」的原則形同虛設。ILWU一直在與PMA和拜登政府洽談，以確保港口維持開放和貨物流通，即使沒有達成新勞資協議。

業內人士指出，長期推行社會主義倡導勞工運動者則不斷提醒碼頭工人，7月1日舊合約已經到期，在沒合約保障下工作恐影響相關權益。

拜登政府和整個美國企業界皆深感憂慮，擔心碼頭工人罷工不僅破壞脆弱的供應鏈，還會使美國大部分經濟陷入停頓，甚至將使全國各地勞工群起仿效，因為美國勞工正在與不斷上升的生活成本奮戰。拜登指派的港口特使工作小組的成員直白表示，「今年不會容忍怠工或雇主停止營運」。

報導並指出，ILWU曾在5月要求暫停談判，顯示PMA採取強硬立場，要求勞方在自動化、工時和其他領域做出全面讓步；但工會方面不願發起罷工授權投票。

事實上，ILWU在兩周前與PMA的聯合聲明中宣布，該組織無意準備發動罷工。聲明並指出，儘管ILWU和PMA「不可能在現行協議於7月1日到期之前達成協議」，但「（勞資）雙方皆未準備罷工或停止營運，與新聞報導的臆測不相吻合」。報導指出，近來罷工和其他社會鬥爭在世界各地如雨後春筍般出現，而航運和貨運業在這場罷工運動中扮演核心角色。光是在6月，德國和希臘的港口發生罷工事件，韓國卡車司機的罷工幾乎導致該國的港口癱瘓，而英國也遭逢數十年來首見的全國鐵路罷工。與此同時，一直有聲浪呼籲美國鐵路工人舉行罷工投票。反過來說，讓美國碼頭工人在合約到期後繼續工作，也會損害相關產業勞工的地位。

報導並表示，PMA正要求工人在自動化的議題上做出重大讓步，資方希望藉由自動化使一些收入最高的工作變得無用武之地。

罷工 勞工 拜登

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