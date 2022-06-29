全年毛利率預估值 Nike下修

Nike上季大中華地區銷售下滑20%，不如市場預期。（路透）

／綜合報導

美國運動服飾大廠Nike上季全球銷售優於市場預期，但調降全年毛利率 預估值，預料介於持平到下滑50個基點，並表示審慎看待中國大陸市場展望。

Nike美股27日盤後公布，若以固定匯率 計算，截至5月底的年度第4季全球銷售額降至122億美元，淨利下滑5%至14.4億美元或每股盈餘0.9美元，但都優於市場預期。

以地區而言，Nike在歐洲、中東及非洲市場的營收 上季勁增20%，亞太及拉丁美洲地區營收也大增24%，但北美和中國大陸市場的營收下滑，其中大中華地區銷售下滑20%，不如市場預期，主因北京當局祭出嚴格的防疫封鎖措施衝擊銷售，當地逾60%業務受影響。但Nike表示，中國大陸仍是長期成長的市場，將持續投資這個地區。

Nike並表示，已克服數個月來的供應鏈壓力，工廠停工造成的生產問題，但不利國際貿易路線的物流阻塞，仍使上季末存貨金額激增23%；在途存貨增加，也抵銷了消費者需求。

Nike預估本年度營收將以低雙位數比率成長，但調降今年毛利率預估值為持平或下滑0.5個百分點。財測公布後，拖累Nike股價28日早盤跌約4%，今年來累計挫跌逾30%。