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B2B先買後付 企業創投新寵

編譯林奇賢／綜合報導
企業到企業（B2B）先買後付的市場規模，將在未來幾年達到2,000億美元。(路透)
企業到企業（B2B）先買後付的市場規模，將在未來幾年達到2,000億美元。(路透)

隨著「先買後付」（BNPL）熱潮降溫，一些投資人開始轉而押注新形態的先買後付新創。有別於一般的先買後付業者，這類公司做生意的對象不是消費者，而是企業。

CNBC報導，Klarna、Affirm等讓消費者延後或零利率分期付款的先買後付業者，近來正承受龐大的壓力，因消費者生活成本上升、借貸成本也增加之際，對支出變得更加謹慎。加上蘋果公司（Apple）也跨足先買後付領域，市場面臨競爭加劇的局面。

如今，創投卻開始看好一些來自歐洲的新型態先買後付業者，將成為該領域的真正贏家。例如同樣來自德國的Mondu和Billie，以及英國的Hokodo等公司，都是和企業打交道的先買後付業者。

這些公司宣稱，對先買後付的趨勢而言，企業是更有利可圖的客群，因此他們已吸引大筆投資人的資金。例如，Mondu近來在新一輪募資中籌得4,300萬美元的資金，金主包括矽谷億萬富豪提爾旗下的創投Valar Ventures。

Mondu共同執行長霍夫曼預測，在歐美，企業到企業（B2B）先買後付的市場規模，將在未來幾年達到2,000億美元。

有別於Klarna這類的先買後付公司是授信給消費者來購物，B2B先買後付業者則是聚焦企業之間的交易。

市場上早已有一些企業短期融資的方式，例如用營運資金貸款來支應每日的營運成本、應收帳款保理（企業出售全部或部分的收款單，藉此更快取得現金），而先買後付又跟這些方式不同。

目前先買後付的服務格外受到中小企業的歡迎；中小企業在通膨環境下備感壓力。霍夫曼另指出，大銀行長期以來對中小企業的服務都不夠周到。

投資 貸款 矽谷

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