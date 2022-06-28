亞馬遜促銷大戲，熱度消退。 （路透）

電商 巨擘亞馬遜 今年年度促銷活動Prime Day預定7月12和13日舉行，延續近年來多舉辦一天以極大化銷售的趨勢，但華爾街 日報指出，亞馬遜對此活動的熱度似乎不再如以往，今年的Prime Day盛況恐怕將不如往年。

華爾街日報報導，據研究機構Insider Intelligence估計，亞馬遜今年Prime Day的美國銷售將可達到約77.6億美元，比去年高約17%；雖然這項活動仍將為亞馬遜第3季業績提供極為需要的提振，但近年來Prime Day的銷售成長已經趨緩，過去增幅一度高達約65%。

不僅如此，消費者的訂單規模也縮水。據研究機構Numerator統計，去年Prime Day的平均訂單規模為54.15美元，低於新冠疫情前2019年的58.77美元；去年消費者購買的商品平均單價為30.83美元，也低於2019年的33.88美元。

亞馬遜過去兩年在不同月份舉辦Prime Day活動，也未公布過Prime Day的銷售數據。

亞馬遜2015年首次舉辦Prime Day，以提振夏季淡季銷售和提升Prime會員人數，因為只有Prime會員才可參加活動。

亞馬遜員工表示，在大陸電商巨擘阿里巴巴的光棍節啟發下，公司主管早年都會呼籲員工要讓Prime Day成為「史上銷售最高的一天」，並為了凸顯活動而精心打造官網首頁，甚至邀請明星歌手舉辦演唱會，或推出與名人合作的獨家商品。

但從去年開始，亞馬遜改變對Prime Day的策略，網站首頁不再精心設計，多數促銷也集中在亞馬遜自家產品，例如語音助理Alexa和Fire TV電視機上盒。Prime Day提供整體折扣也未比其他時候好。