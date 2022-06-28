馬斯克選房 貝佐斯愛藝品

在高通膨時代，實體資產受到富豪們的青睞。（路透）

在通膨熾熱和央行積極升息的大環境下，從股市到加密幣都跌得鼻青臉腫，近來甚至連黃金、公債、日圓這類傳統避險資產也不再是避風港。投資 人不免好奇，像特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 這樣的億萬富豪，都怎麼進行投資？

全球首富馬斯克在3月的一組推文串中提到的訊息來看，在高通膨時代，實體資產通常比較安全。亞馬遜創始人貝佐斯 也曾是全球首富，他這幾年則傳出投資當代藝術品，從超富們的動作可以看出新的投資方向。

馬斯克的推文曾寫道：「一般來說，持有『實際』的東西比較好，「例如房子或是你覺得產品還不錯的公司股票」。不過當時他也說，「我還是抱住我的比特幣、乙太幣或狗狗幣，也不會賣掉。」當時比特幣仍在4萬美元上下，且這則推文又帶來一波漲勢。馬斯克傳達出的更重要訊息是，在高通膨時期，實體資產通常比較安全。

另一類在高通膨時期同樣備受超富們青睞的實體資產，大概就屬藝術品。這種資產可觀賞，可傳世。而且許多人可能不知道的是，過去25年來藝術品的投資報酬率超過美股大盤標普500指數；而且在通膨率至少3%的年份，平均投報率達23.2%，連黃金都自歎不如，也難怪近年來有些超級富豪開始投資藝術品。貝佐斯這幾年就傳出投資當代藝術品。

據「Baer Faxt」報導，2019年11月紐約佳士得戰後及當代藝術晚間拍賣中，艾德．魯沙（Ed Ruscha）的「傷害「RADIO」這個字#2」以5248萬美元成交，刷新藝術家的拍賣紀錄，買家正是貝佐斯；貝佐斯同時也在蘇富比拍賣會上以1,848萬美元買下凱利．詹姆斯．馬歇爾的作品。

另種常與富豪連結的，就是精品皮包、珠寶首飾等。

奢侈品是用來襯托富豪身分，但其實一些稀有的精品包和名表同樣具有投資價值，報酬率相當可觀。瑞信和德勤在今年6月共同發布最新報告，愛馬仕和香奈兒包，加上傳統的中國藝術品以及勞力士等豪華名表，交出輝煌報酬率，且最能抵擋高通膨的衝擊。