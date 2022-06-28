我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

英頂尖貴族學校 瘋赴日辦學

編譯葉亭均／綜合報導

頂尖的國際學校正掀起在日本辦學的熱潮，尋求吸引來自富裕亞洲家庭的子女前往就讀，尤其是來自中國的富二代。

英國貴族學校哈羅公學（Harrow School）、 拉格比公學（Rugby School）與墨爾文學校（Malvern College），都在日本設立校園，未來幾年將有超過3000位學生預定入學，為2018年來日本國際學校最大擴張情勢。

儘管一年學費要價多達930萬日圓，但這些貴族學校押注富二代將被綠意盎然的校園、國際課程和豐富的課外活動所吸引，其他賣點還包括日本地理位置相對鄰近、新冠感染率低且較少限制，有別於嚴格實施防疫封控措施並打擊私人教育的中國大陸。

哈羅國際學校新校長法利表示：「我們尋找中國大陸以外的機會」。這所倫敦學校的校友包括多位英國前首相和皇室成員，該校已在亞洲拓展據點，尤其是中國，但法利表示：「中國的教育服務變得複雜，國際學校和雙語學校受到更多監管和控制。」

日本的哈羅國際學校8月將迎來180名新生，學校提供全食宿、滑雪場和高爾夫球場， 一年學費從850萬日圓起跳。法利預期很大一部分新生來自中國。

北京當局近年來打壓昂貴教育和炫富行為。根據ISC Research和教育數據服務業者的資料，在此之前，中國擁有外國學校品牌的本土學校機構入學率每年成長超過10%。

相較下，日本政府祭出獎勵措施吸引私立學校，讓投資人更容易取得稅務優惠，並簡化在當地設事處與取得簽證的流程。

日本金融廳更推出計畫媒合頂尖國際學校覓地，甚至為投資人提供核發貸款的可能性。日本國際學校總學費今年預估可達9.79億美元，高於五年前的7.66億美元。國際學校近年來在全球市場規模達535億美元。

法利說，位於岩手縣的哈羅國際學校已成功吸引到包括來自中港台的華人父母。

日本 教育 投資

上一則

外資終止連3賣 帶頭買超 台股上攻

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

日男闖醫院持刀猛刺40多歲男醫師 現場混亂血流滿地

日男闖醫院持刀猛刺40多歲男醫師 現場混亂血流滿地
日本藝術家小松美羽繪曼荼羅 疫情、戰爭下療癒人心

日本藝術家小松美羽繪曼荼羅 疫情、戰爭下療癒人心
中港台富爸爸青睞 貴族學校搶進駐日本 一年學費6.8萬

中港台富爸爸青睞 貴族學校搶進駐日本 一年學費6.8萬
因日圓急貶受重創 日本農民對執政黨心生不滿

因日圓急貶受重創 日本農民對執政黨心生不滿

熱門新聞

支持者誇稱比特幣可規避法幣通貨膨脹風險，但現在通膨果真扶搖直上，加密幣價格卻反而崩跌，倒是美元匯價勁升。路透

克魯曼戳破加密幣抗通膨迷思、揭密比特幣崩跌原因

2022-06-19 08:59
經濟衰退的機率大增，各行各業都受衝擊。圖為2020年疫情初起時，全美各地掀起的關門潮。(Getty Images)

提早判斷美經濟衰退來臨 3個指標要注意

2022-06-21 21:08
美國去年已將六月節（Juneteenth）列為聯邦假日，美國股市也配合監管機關休假，周一休假一日。美聯社

為什麼美股今天休市？原因是這個

2022-06-20 06:35
分析師擔心，隨著夏季用電需求激增，電網萬一癱瘓導致大斷電，可能成為下一隻擾亂全球經濟與市場的黑天鵝。(路透)

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

2022-06-27 11:22
退貨成本太高，零售業者腦筋動到顧客頭上。（路透）

退貨成本太高 零售業寧願退錢 但請顧客保留商品

2022-06-26 20:09
桑默斯向Fed獻策：我們需要五年失業率高於5％才能遏制通貨膨脹。路透

與拜登通過電話 桑默斯說失業連5年超過5%才能遏制通膨

2022-06-20 19:08

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下