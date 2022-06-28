英頂尖貴族學校 瘋赴日辦學

頂尖的國際學校正掀起在日本 辦學的熱潮，尋求吸引來自富裕亞洲家庭的子女前往就讀，尤其是來自中國的富二代。

英國貴族學校哈羅公學（Harrow School）、 拉格比公學（Rugby School）與墨爾文學校（Malvern College），都在日本設立校園，未來幾年將有超過3000位學生預定入學，為2018年來日本國際學校最大擴張情勢。

儘管一年學費要價多達930萬日圓，但這些貴族學校押注富二代將被綠意盎然的校園、國際課程和豐富的課外活動所吸引，其他賣點還包括日本地理位置相對鄰近、新冠感染率低且較少限制，有別於嚴格實施防疫封控措施並打擊私人教育 的中國大陸。

哈羅國際學校新校長法利表示：「我們尋找中國大陸以外的機會」。這所倫敦學校的校友包括多位英國前首相和皇室成員，該校已在亞洲拓展據點，尤其是中國，但法利表示：「中國的教育服務變得複雜，國際學校和雙語學校受到更多監管和控制。」

日本的哈羅國際學校8月將迎來180名新生，學校提供全食宿、滑雪場和高爾夫球場， 一年學費從850萬日圓起跳。法利預期很大一部分新生來自中國。

北京當局近年來打壓昂貴教育和炫富行為。根據ISC Research和教育數據服務業者的資料，在此之前，中國擁有外國學校品牌的本土學校機構入學率每年成長超過10%。

相較下，日本政府祭出獎勵措施吸引私立學校，讓投資 人更容易取得稅務優惠，並簡化在當地設事處與取得簽證的流程。

日本金融廳更推出計畫媒合頂尖國際學校覓地，甚至為投資人提供核發貸款的可能性。日本國際學校總學費今年預估可達9.79億美元，高於五年前的7.66億美元。國際學校近年來在全球市場規模達535億美元。

法利說，位於岩手縣的哈羅國際學校已成功吸引到包括來自中港台的華人父母。